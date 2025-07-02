Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 16 осужденных перед Днем Независимости 3 июля. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
«В преддверии Дня Независимости первый помиловал 16 человек», — говорится в сообщении.
В телеграм-канале уточнили, что глава государства удовлетворил ходатайства о помиловании. Сообщается, что речь идет про осужденных, которые совершили различные преступления, в том числе экстремистской направленности.
«Среди помилованных восемь женщин и восемь мужчин», — сказано в сообщении.
Отмечается, что трое из помилованных старше 50 лет, у двоих есть хронические заболевания, а один является инвалидом. В телеграм-канале добавили, что у девяти осужденных имеются несовершеннолетние дети.
«Все они раскаялись в содеянном и взяли на себя обязательство не нарушать закон», — подчеркнули в телеграм-канале «Пул Первого».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о помиловании 14 заключенных после встречи со спецпосланником Трампа: «Были и те, кто осуждал: “Зачем Батька их отпустил, пускай бы они сдохли там”.
Тем временем Лукашенко сказал, что в Беларуси нормально относятся к заключенным, но напомнил: «Тюрьма — это не курорт».
Кроме того, Лукашенко назвал того, кто в 2020 году хотел собрать оппозиционеров в одном доме в центре Минска и сжечь, а сегодня находится в Польше.