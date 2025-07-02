В Азербайджане арестовали российского студента из Петербурга

«Допускаем ли мы, что они стали заложниками — наверняка так и есть. То есть речь даже не о том, что это мы допускаем, мы так и думаем практически. Ситуация, конечно, сложная, и самое ужасное, что страдают люди, которые, по мне, очевидно, никакого отношения к криминалу не имеют и которые, если даже у правительства Азербайджана есть к ним вопросы, их могли попросить уехать из страны, всего лишь попросить, и они бы это сделали наверняка», — подчеркнула член СПЧ.