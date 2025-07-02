Андрей Бочаров проинспектировал площадку для Всероссийского дня поля

Волгоградская область готова к проведению Всероссийского дня поля. В этом убедился губернатор Андрей Бочаров, который утром 2 июля проинспектировал организованную к этому событию площадку в Среднеахтубинском районе на базе КФХ Павла Чердынцева.
«Мы ожидаем прибытия большого количества делегаций из регионов нашей страны и из-за рубежа. И готовы предоставить площадки, на которых ведущие сельхозтоваропроизводители региона покажут свои возможности, обменяются мнениями и опытом, заключат контракты и долгосрочные взаимовыгодные договоры. Вся инфраструктура готова к масштабного мероприятия, в рамках которого будут продемонстрированы достижения российского агропромышленного комплекса», — подчеркнул глава региона.
Старт Всероссийского дня поля намечен на 3 июля. В течение трех дней участники смогут посетить экспозиции с современной сельхозтехникой и демонстрационными посевами. 80 сортов озимых культур, 261 яровая, 16 сортов картофеля и 121 сорт и гибрид овощных культур разместились на более чем восьми гектарах.
Насыщенная программа подготовлена не только для гостей, но и для жителей региона. Добраться к месту проведения сельскохозяйственного праздника можно будет на специально организованных автобусах.
Информационный партнер масштабного мероприятия — газета «Аргументы и Факты» — Нижнее Поволжье".