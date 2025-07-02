Андрей Бочаров проинспектировал площадку для Всероссийского дня поля

«Мы ожидаем прибытия большого количества делегаций из регионов нашей страны и из-за рубежа. И готовы предоставить площадки, на которых ведущие сельхозтоваропроизводители региона покажут свои возможности, обменяются мнениями и опытом, заключат контракты и долгосрочные взаимовыгодные договоры. Вся инфраструктура готова к масштабного мероприятия, в рамках которого будут продемонстрированы достижения российского агропромышленного комплекса», — подчеркнул глава региона.