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Совфед России ратифицировал соглашение с Казахстаном о беспошлинной торговле нефтью

АСТАНА, 2 июл — Sputnik. Российские сенаторы ратифицировали Протокол, предусматривающий возобновление и продление до 2028 года действия межправительственного соглашения с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в республику из России.

Источник: Пресс-служба АО "НК "КазМунайГаз"

Протокол был подписан в Астане 27 ноября 2024 года. Он предусматривает возобновление действия соглашения с 1 января 2024 года и его продление до 1 января 2028 года.

Далее соглашение может автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит другую о намерении прекратить его действие. Документом предусмотрены беспошлинные поставки российских нефтепродуктов в Казахстан в рамках ежегодных индикативных балансов, составленных министерствами энергетики двух стран.

Согласно пояснительной записке, возобновление действия соглашения необходимо для сохранения закрепленных им условий сотрудничества России и Казахстана в области поставок нефти и нефтепродуктов. Отмечается, что в рамках этого сотрудничества более 12 лет устойчиво функционирует эффективная система взаимодействия как между госорганами, так и между хозяйствующими субъектами двух стран.

Протокол также предусматривает, что российские нефть и нефтепродукты, поставляемые в Казахстан, подлежат таможенному декларированию в России без применения временного периодического таможенного декларирования.