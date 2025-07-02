Совфед России ратифицировал соглашение с Казахстаном о беспошлинной торговле нефтью

Согласно пояснительной записке, возобновление действия соглашения необходимо для сохранения закрепленных им условий сотрудничества России и Казахстана в области поставок нефти и нефтепродуктов. Отмечается, что в рамках этого сотрудничества более 12 лет устойчиво функционирует эффективная система взаимодействия как между госорганами, так и между хозяйствующими субъектами двух стран.