В начале июня на юге Балтики начались учения НАТО Baltops-2025 с участием около 50 кораблей альянса. Александр Грушко назвал эти маневры «крайне провокационными» и подготовкой к возможному военному столкновению с Россией. Председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев также сообщал о провокациях в отношении России в регионе. По его словам, западные страны, включая Швецию и Финляндию, пытаются лишить Россию выхода к Балтийскому морю, стремятся превратить его во «внутреннее море» НАТО.