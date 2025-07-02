«С уважением наблюдаю»: как Эрдоган оценил дипломатию Минниханова в исламском мире

«Совместное мирное проживание и сотрудничество в течение многих веков мусульман и православных, а также представителей других религий на нашей земле стало хорошей возможностью для диалога и обмена опытом. Татарстан активно выступал за расширение международных связей России с мусульманским миром, подчеркивая важность межрелигиозного мира и стабильности», — отметил Минниханов.