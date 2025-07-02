«С уважением наблюдаю»: как Эрдоган оценил дипломатию Минниханова в исламском мире

Эрдоган: «Рад был посетить Казань на саммите БРИКС».
Рустам Минниханов встретился с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом в рамках двухдневного рабочего визита Раиса Татарстана в Анкару. Напомним, что турецкий лидер приезжал в Казань в октябре 2024 года на Саммит стран БРИКС. Причем, Минниханов лично встречал Эрдогана в аэропорту с чак-чаком и с подлинным татарстанским гостеприимством.
Президент Турции с теплотой вспомнил свой визит в столицу Татарстана. Отметим, что сегодня состоялась первая личная встреча Минниханова и Эрдогана со времен Саммита стран БРИКС в Казани.
«Рад был посетить Казань на саммит БРИКС», — сказал Эрдоган сегодня Минниханову.
Впервые турецкий лидер побывал в столице Татарстане еще в 2011 года, будучи главой правительства Турецкой республики. До саммита БРИКС стороны встречались еще три раза (2016, 2018, 2021). Примечательно, что Рустам Минниханов был приглашен на инаугурацию Эрдогана в 2018-м году.
Сегодняшняя встреча Минниханова с Эрдоганом не стояла в планах рабочей поездки татарстанского лидера в Анкару. Об этом в своем телеграм-канале сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
«Было так. Пока Раис республики проводил встречи с министрами, Президенту Турции доложили, что в Анкаре с рабочей поездкой находится Рустам Минниханов. Реджеп Эрдоган узнав о его визите — пригласил Рустама Минниханова на встречу», — написала она.
Эрдоган выделил вклад Минниханова в развитие отношений России с исламскими странами.
На сегодняшней встрече сторон турецкий лидер дал понять, что в курсе текущих казанских дел, рассказав о докладе коллег о прошедшем в столице Татарстана Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». Турция традиционно была представлена весомой делегацией на деловом мероприятии.
В целом Эрдоган высоко отметил роль Рустама Минниханова и Татарстана в дипломатические отношения с России с Исламским миром.
«Вы проводите большую и важную работу по линии Группы стратегического видения “Россия-Исламский мир”. С большим уважением наблюдаю и хочу отметить Ваши усилия и вклад в развитие отношений России со странами исламского мира», — подчеркнул Президент Турецкой республики.
20 лет сотрудничества России со странами ОИС и доля Татарстана в инвестициях Турции в РФ.
Также Эрдоган подчеркнул, что более 25% всех инвестиций Турции в Россию приходится на Татарстан. Рустам Минниханов поблагодарил Президента Турции за внимание Анкары к развитию сотрудничества между регионами.
Как следствие вышесказанного, стороны обсудили сегодня перспективы увеличения товарооборота между Турцией и Татарстаном. Сегодня он составляет порядка 5,3 миллиарда долларов. Реджеп Эрдоган обратился к Рустаму Минниханову с предложением продолжать поддержку совместных татарстано-турецких проектов.
Говоря о работе Рустама Минниханова на посту Председателя группы стратегического видения «Россия — исламский мир», уместно напомнить, что Раис Татарстана открыл эту неделю, дав интервью пресс-службе Раиса РТ по теме 20-летия присоединения России к Организации исламского сотрудничества (ОИС) в качестве наблюдателя.
В интервью татарстанский лидер обозначил приоритеты Татарстана в сотрудничестве с Организацией, рассказал о росте товарооборота, ключевых инициативах и новых проектах республики со странами ОИС. Отдельно Минниханов выделил значимость опыта Татарстана для мира и исламских стран.
«Совместное мирное проживание и сотрудничество в течение многих веков мусульман и православных, а также представителей других религий на нашей земле стало хорошей возможностью для диалога и обмена опытом. Татарстан активно выступал за расширение международных связей России с мусульманским миром, подчеркивая важность межрелигиозного мира и стабильности», — отметил Минниханов.
Напомним, что Группа стратегического видения «Россия — исламский мир» была создана в 2006 году. В числе её первых сопредседателей — первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев и государственный деятель Евгений Примаков. С 2014 года Группу возглавляет сам Минниханов по поручению Президента России Владимира Путина.
Татарстан выступает эффективным связующим звеном между Россией и Турцией.
Между тем, Минниханов прибыл в Анкару накануне для проведения и других деловых встреч. Так, он встретился с министром промышленности и технологий Турецкой Республики Мехметом Фатихом Каджиром.
«Татарстан выступает эффективным связующим звеном между нашими странами. Этому способствуют активный обмен делегациями и налаженные контакты с руководством Турецкой Республики», — отметил Минниханов в ходе встречи.
Татарстанский лидер также выделил эффективную работу Генерального консульства и Торговых атташе Турции в Казани и Полномочного представительства Татарстана в Стамбуле. И подчеркнул важность прямого авиасообщения. Турция — один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана, резюмировал Раис РТ.
«Компании Вашей страны инвестировали в нашу республику порядка 2-х млрд долларов. У нас успешно работают турецкие заводы», — сказал татарстанский лидер.
Министр торговли Турции поблагодарил Рустама Минниханова за личную активную позицию в укреплении экономических связей.
Какие есть резервы для роста товарооборота между Татарстаном и Турцией.
Тема реализации крупных турецких проектов в Татарстане стала предметом обсуждения на встрече Раиса республики с министром торговли Турецкой Республики Омером Болатом.
«Ряд ведущих компаний Турции реализуют в Татарстане крупные проекты. Все они успешны благодаря поддержке руководства двух стран и лично Президентов. Именно их настрой на укрепление экономического сотрудничества дает возможность регионам воплощать серьезные проекты», — отметил Рустам Минниханов.
Говоря о росте товарооборота между Турцией и Татарстаном, стороны отметили, что есть хорошие резервы в таких отраслях, как автомобильная промышленность и автокомпоненты, станкостроение и металлообработка, сельское хозяйство и пищевая промышленность, сельскохозяйственное машиностроение.
Кроме того, Минниханов провел переговоры с председателем Комиссии по промышленности, торговле, энергетике, природным ресурсам, информации и технологиям Великого Национального Собрания Турции Мустафой Варанком и заместителем Председателя Партии справедливости и развития, членом Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Нихатом Зейбекджи.
Минниханов подчеркнул, что участие Турецкого представителя в Группе способствует укреплению связей между мусульманскими странами, учитывая значимый вес Турции в исламском мире.
Татарстанский лидер отметил, что в условиях текущей геополитической напряженности республика придает особое значение дальнейшему развитию торгово-экономических связей с Турцией.