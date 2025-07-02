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Радий Хабиров лично поддержит решивших остаться в Башкирии молодых учёных

Башкортостан никогда не принимал такого большого количества талантливых, ярких молодых ученых, для республики это огромная честь.

Источник: Башинформ

Об этом заявил Глава Башкортостана Радий Хабиров в своем приветствии на пленарном заседании XIII Всероссийского съезда советов молодых ученых и студенческих научных обществ. Форум проходит в уфимском конгресс-холле «Торатау».

Руководитель региона выразил слова благодарности министерству науки и высшего образования Российской Федерации за решение провести форум в Уфе.

«Молодое научное сообщество Башкортостана трепетно впитывает в себя все новые достижения и активно развивается. Меня радует, что в Уфе собралось столько талантливых молодых людей. Если кто-то, побыв у нас три-четыре дня, примет решение в Башкортостане остаться, я лично индивидуальную траекторию роста и успеха вам сам нарисую и будем вас поддерживать», — сказал Радий Хабиров.

Напомним, что Башкортостан третий год входит в Топ-10 Национального рейтинга научно-технологического развития.

В республике работают более 4,5 тысяч исследователей. Причём каждый пятый — молодой ученый до 29 лет.

За последние 4 года из бюджета Башкортостана выделено около 900 млн рублей на поддержку науки.

Поддержано 60 проектов молодых аспирантов и кандидатов наук на общую сумму 90 млн рублей из бюджета республики и 11 научных исследований по приоритетным направлениям деятельности Евразийского НОЦ с общим объемом финансирования проектов на трехлетний период 80 млн рублей. Создано 4 лаборатории мирового уровня, общий объем финансирования которых составил 300 млн рублей. За два года реализации грантовой поддержки молодых научных работников вузов и научных организаций из бюджета республики выделено 400 млн рублей на прохождение 531 научно-образовательной стажировки и улучшение жилищных условий 133 молодых ученых.