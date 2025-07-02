Радий Хабиров лично поддержит решивших остаться в Башкирии молодых учёных

«Молодое научное сообщество Башкортостана трепетно впитывает в себя все новые достижения и активно развивается. Меня радует, что в Уфе собралось столько талантливых молодых людей. Если кто-то, побыв у нас три-четыре дня, примет решение в Башкортостане остаться, я лично индивидуальную траекторию роста и успеха вам сам нарисую и будем вас поддерживать», — сказал Радий Хабиров.