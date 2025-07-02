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Как Шавката Мирзиёева встретили в Баку — фото

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджана Ильхама Алиева прибыл в Баку с государственным визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы РУз.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

В столичном аэропорту имени Гейдара Алиева его встретили первый заместитель Премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и другие официальные лица.

В честь высокого гостя подняли государственные флаги двух стран и выстроили почетный караул.

Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов рассказал о программе визита. В соответствии с ней, Шавкат Мирзиёев посетит города Баку, Ханкенди, Шушу и Агдам.

Сегодня лидеры двух стран проведут второе заседание Высшего межгосударственного совета, заложат парк «Узбекистан» и откроют новое здание посольства Узбекистана в Баку.

Завтра, 3 июля, Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев продолжат общение в Карабахском районе Азербайджана, где посетят совместную швейную фабрику в Ханкенди и историко-архитектурный комплекс «Имарет» в Агдаме.

В рамках подготовки к визиту сформирован солидный пакет соглашений по промышленной кооперации.