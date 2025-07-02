Как Шавката Мирзиёева встретили в Баку — фото

Завтра, 3 июля, Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев продолжат общение в Карабахском районе Азербайджана, где посетят совместную швейную фабрику в Ханкенди и историко-архитектурный комплекс «Имарет» в Агдаме.