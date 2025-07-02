Как Шавката Мирзиёева встретили в Баку — фото

В столичном аэропорту имени Гейдара Алиева его встретили первый заместитель Премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и другие официальные лица.
В честь высокого гостя подняли государственные флаги двух стран и выстроили почетный караул.
Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов рассказал о программе визита. В соответствии с ней, Шавкат Мирзиёев посетит города Баку, Ханкенди, Шушу и Агдам.
Сегодня лидеры двух стран проведут второе заседание Высшего межгосударственного совета, заложат парк «Узбекистан» и откроют новое здание посольства Узбекистана в Баку.
Завтра, 3 июля, Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев продолжат общение в Карабахском районе Азербайджана, где посетят совместную швейную фабрику в Ханкенди и историко-архитектурный комплекс «Имарет» в Агдаме.
В рамках подготовки к визиту сформирован солидный пакет соглашений по промышленной кооперации.