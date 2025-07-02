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Песков: Украина будет подливать масло в огонь в ситуации с РФ и Азербайджаном

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Украина будет делать все возможное, чтобы провоцировать азербайджанскую сторону на «продолжение эмоциональных действий» в ситуации с РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

1 июля состоялся телефонный разговор президента Азербайджана Ильхама Алиева с Владимиром Зеленским. Как сообщила пресс-служба Алиева, инициатором разговора стал Зеленский.

«Украина будет делать все возможное, чтобы подливать масло в огонь, чтобы провоцировать азербайджанскую сторону на продолжение эмоциональных действий — это очень легко спрогнозировать. Россия никогда не угрожала и не угрожает Азербайджану, — сказал Песков. — Даже то, что стало первопричиной — следственные действия и работа по раскрытию преступления, в том числе против граждан Азербайджана на территории России. Ну, конечно же, киевский режим будет всячески препарировать эту информацию, чтобы спровоцировать дальше напряженность».

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