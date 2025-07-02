Песков: Украина будет подливать масло в огонь в ситуации с РФ и Азербайджаном

«Украина будет делать все возможное, чтобы подливать масло в огонь, чтобы провоцировать азербайджанскую сторону на продолжение эмоциональных действий — это очень легко спрогнозировать. Россия никогда не угрожала и не угрожает Азербайджану, — сказал Песков. — Даже то, что стало первопричиной — следственные действия и работа по раскрытию преступления, в том числе против граждан Азербайджана на территории России. Ну, конечно же, киевский режим будет всячески препарировать эту информацию, чтобы спровоцировать дальше напряженность».