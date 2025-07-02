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Избирком приступает к регистрации кандидатов в депутаты ЗСО Челябинской области

Избирком приступает к регистрации кандидатов в депутаты Заксобрания Челябинской области восьмого созыва, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, вечером 1 июля завершился этап выдвижения.

По 30 одномандатным избирательным округам выдвинулись 168 человек: от «ЕР», КПРФ, ЛДПР, партии «Новые люди» — по 30 человек; от Партии пенсионеров — 13 кандидатов, «СР» — 28, партии «Яблоко» — 3. В порядке самовыдвижения еще трое, но один утратил статус кандидата.

Кроме того, заверены списки кандидатов по единому округу политических партий «ЕР» (46 претендентов), КПРФ (43), ЛДПР (45), «Новые люди» (41) и Партии пенсионеров (32).

Вопрос о заверении списка партии «Справедливая Россия» будет рассмотрен 2 июля.

Добавим, сегодня начался период представления партиями и кандидатами документов на регистрацию, который продлится до 18:00 11 июля 2025 года.

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