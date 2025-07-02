Избирком приступает к регистрации кандидатов в депутаты ЗСО Челябинской области

Напомним, вечером 1 июля завершился этап выдвижения.
Вопрос о заверении списка партии «Справедливая Россия» будет рассмотрен 2 июля.
Добавим, сегодня начался период представления партиями и кандидатами документов на регистрацию, который продлится до 18:00 11 июля 2025 года.
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