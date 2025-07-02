Избирком приступает к регистрации кандидатов в депутаты ЗСО Челябинской области

По 30 одномандатным избирательным округам выдвинулись 168 человек: от «ЕР», КПРФ, ЛДПР, партии «Новые люди» — по 30 человек; от Партии пенсионеров — 13 кандидатов, «СР» — 28, партии «Яблоко» — 3. В порядке самовыдвижения еще трое, но один утратил статус кандидата.