Bloomberg узнал, о чем Макрон предупредил Зеленского после звонка Путину

Российский лидер «по-прежнему выступает против прекращения огня», предупредил Макрон Зеленского. Французский президент позвонил ему после разговора с Путиным 1 июля, в ходе которого они обсудили украинский конфликт и ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе конфронтацию Ирана и Израиля и иранскую ядерную программу.