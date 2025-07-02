FT: страны на восточном фланге НАТО готовят дальнобойные ракеты для ударов вглубь России

Согласно статье, хотя генсекретарь Североатлантического альянса Марк Рютте сомневается в том, что Россия сможет «применить силу» в отношении стран альянса в ближайшее время, он призывает государства на восточном фланге НАТО не расслабляться. Ему вторит замначальника штаба вооруженных сил Финляндии, генерал-лейтенант Кари Нисула, который убежден, что «вопрос не в том, начнется ли конфликт, а в том, когда это случится». Поэтому все страны — члены НАТО, граничащие с Россией на восточном фланге альянса, наращивают расходы на оборону и спешно восстанавливают боеспособность своих вооруженных сил, пишет FT.
Она является одной из немногих европейских стран, которые обладают такими ракетами во всех трех сферах: воздушной, морской и сухопутной. Нанесение ударов по объектам на территории России является ключевым элементом финской оборонной стратегии, отмечает FT. Поэтому Финляндия чувствует себя относительно спокойно: в стране сомневаются, что Россия выберет ее для первого испытания «решимости НАТО», но в любом случае предпочитают быть готовыми к этому.
Учитывая, что я, вероятно, единственный человек в Финляндии, который знает все детали, я сплю по ночам очень спокойно. Я не опасаюсь.
В прибалтийских странах ситуация иная. Эстония, Латвия и Литва считаются наиболее вероятными районами для предполагаемого нападения России, говорится в статье. «К сожалению, мы не так стратегически глубоки, как Украина, и в этом проблема», — сетует президент Литвы Гитанас Науседа.
Прибалтийские страны и Польша сейчас занимаются укреплением границ с Россией и Белоруссией. Балтийская линия обороны, которую они возводят, состоит из пограничных заграждений, бункеров и «зубов дракона». Рига также предложила создать стену из дронов, которая могла бы защитить всю восточную границу НАТО с Россией. В Эстонии строится около 600 бункеров и бомбоубежищ.
«Гораздо легче уничтожить гнездо, чем бить птиц в поле», — заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
Тем не менее Кристи Райк, директор Международного центра оборонных исследований в Эстонии, считает, что стратегическая цель России состоит не в том, чтобы «захватить кусок земли в Прибалтике», а в том, чтобы «развалить НАТО».
В последнее время Москва, как отмечает FT, усиливает свое присутствие в регионе Балтии. Она планирует восстановить отдельные Московский и Ленинградский военные округа, которые были объединены в 2010 году, и укрепляет военные базы вблизи восточного фланга НАТО, в том числе аэродромы Левашово, Каменка и Оленья.