FT: страны на восточном фланге НАТО готовят дальнобойные ракеты для ударов вглубь России

Согласно статье, хотя генсекретарь Североатлантического альянса Марк Рютте сомневается в том, что Россия сможет «применить силу» в отношении стран альянса в ближайшее время, он призывает государства на восточном фланге НАТО не расслабляться. Ему вторит замначальника штаба вооруженных сил Финляндии, генерал-лейтенант Кари Нисула, который убежден, что «вопрос не в том, начнется ли конфликт, а в том, когда это случится». Поэтому все страны — члены НАТО, граничащие с Россией на восточном фланге альянса, наращивают расходы на оборону и спешно восстанавливают боеспособность своих вооруженных сил, пишет FT.