Гайдукевич: если Прибалтика и Польша развяжут войну, они исчезнут с карты мира

Прибалтика и Польша хотят исчезнуть с карты мира, потому что сегодня их толкают к войне с Беларусью и Россией. Если они развяжут против нас войну, а для другого Западу они не нужны, это надо четко понимать, миллионы долларов, которые сегодня идут на их милитаризацию, деньги, которые дают им, чтоб границу минировать, самолеты, танки — раз дают эти деньги, значит, хотят войны. А если войну развяжут — это будет исчезновение с карты мира этих стран, об этом вчера сказал президент. Упаси, Господь, сидите и не лезьте к нам.