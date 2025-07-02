Гайдукевич: если Прибалтика и Польша развяжут войну, они исчезнут с карты мира

Беларусь единственная из постсоветских стран выбрала своим Днем Независимости день, который не вызывает никаких споров ― он связан с освобождением нашей родины от фашистов, отметил собеседник радио Sputnik.
В других республиках вопросы есть, особенно Прибалтика. Что вы там празднуете? Что страна великая развалилась? А белорусы празднуют действительно настоящий День Независимости. Поэтому поздравляю всех белорусов и всех россиян, потому что сильная Беларусь — это сильная Россия, и дай бог нам мирного неба над головой.
Накануне на торжественном мероприятии во Дворце Республики по случаю предстоящего празднования Дня Независимости глава государства высказался о реальных целях милитаризации соседних с Беларусью стран, которая приводит к напряженности во всем регионе и может спровоцировать открытый конфликт.
Прибалтика и Польша хотят исчезнуть с карты мира, потому что сегодня их толкают к войне с Беларусью и Россией. Если они развяжут против нас войну, а для другого Западу они не нужны, это надо четко понимать, миллионы долларов, которые сегодня идут на их милитаризацию, деньги, которые дают им, чтоб границу минировать, самолеты, танки — раз дают эти деньги, значит, хотят войны. А если войну развяжут — это будет исчезновение с карты мира этих стран, об этом вчера сказал президент. Упаси, Господь, сидите и не лезьте к нам.
Политик также высказался о недавних воинственных антироссийских высказываниях европейских лидеров, которые вряд ли хорошо понимают последствия.
Я хочу канцлеру Германии, Макрону и прочим задать один простой вопрос ― если вы развяжете войну в отношении России и Беларуси, как вы думаете, миллионы мигрантов-мусульман в ваших странах, которые приехали из разрушенного Ближнего Востока, за кого они будут воевать? За вас против России? Упаси, Господь. Они сожгут вас вместе с вашим Лувром и всем остальным. Поэтому вы бы там занялись собственными проблемами и нас бы еще попросили помочь, наладили бы с нами экономические отношения и не уничтожали сами себя.