Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 2 июля: главное

Телефонный разговор Владимира Путина и Эмманюэля Макрона состоялся по инициативе Франции.
Инициатива была французской стороны. Но вы знаете, что президент Путин неоднократно говорил о своей готовности вести диалог.
Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с Владимиром Путиным не подавал сигналов о готовности обсуждать условия мира на Украине с учетом новых реалий на земле.
Телефонный разговор Путина с Макроном — хорошая возможность донести позиции сторон.
Путин и Макрон не обсуждали возможность личной встречи.
Руководство Великобритании и Германии не направляло России запросов на телефонный разговор с Владимиром Путиным.
Уменьшение или прекращение западных поставок оружия Украине приближает окончание конфликта.
Кремль считает, что причиной решения США о приостановке поставок некоторых вооружений Киеву стали пустые склады и нехватка этих вооружений.
Россия никогда не угрожала и не угрожает Азербайджану.
Задержания в Екатеринбурге прошли в рамках расследования преступлений, в том числе против граждан Азербайджана.
Москва и Баку обсуждают проблемные вопросы на уровне председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и генпрокурора Азербайджана Камрана Алиева.
Россия будет по дипломатическим каналам защищать законные интересы своих граждан, задержанных в Азербайджане.
Мы видели внимательно видеокадры, обратили внимание на все детали. Мы будем защищать законные интересы наших граждан по дипломатическим каналам, будем использовать для этого все имеющиеся у нас средства.
Киев попытается вбить клин в отношения Москвы и Баку.
Украина будет делать все возможное, чтобы подливать масла в огонь, чтобы провоцировать азербайджанскую сторону на продолжение эмоциональных действий.