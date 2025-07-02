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Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 2 июля: главное

Пресс-секретарь российского президента пообщался с журналистами на традиционном брифинге. Редакция Новостей Mail публикует основные ответы представителя Кремля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Телефонный разговор Владимира Путина и Эмманюэля Макрона состоялся по инициативе Франции.

Инициатива была французской стороны. Но вы знаете, что президент Путин неоднократно говорил о своей готовности вести диалог.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с Владимиром Путиным не подавал сигналов о готовности обсуждать условия мира на Украине с учетом новых реалий на земле.

Телефонный разговор Путина с Макроном — хорошая возможность донести позиции сторон.

Путин и Макрон не обсуждали возможность личной встречи.

Руководство Великобритании и Германии не направляло России запросов на телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Уменьшение или прекращение западных поставок оружия Украине приближает окончание конфликта.

Кремль считает, что причиной решения США о приостановке поставок некоторых вооружений Киеву стали пустые склады и нехватка этих вооружений.

Россия никогда не угрожала и не угрожает Азербайджану.

Задержания в Екатеринбурге прошли в рамках расследования преступлений, в том числе против граждан Азербайджана.

Москва и Баку обсуждают проблемные вопросы на уровне председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и генпрокурора Азербайджана Камрана Алиева.

Россия будет по дипломатическим каналам защищать законные интересы своих граждан, задержанных в Азербайджане.

Мы видели внимательно видеокадры, обратили внимание на все детали. Мы будем защищать законные интересы наших граждан по дипломатическим каналам, будем использовать для этого все имеющиеся у нас средства.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Киев попытается вбить клин в отношения Москвы и Баку.

Украина будет делать все возможное, чтобы подливать масла в огонь, чтобы провоцировать азербайджанскую сторону на продолжение эмоциональных действий.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)
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