Полковник Ходаренок назвал дисциплинарной мерой остановку поставок ракет Киеву

Тогда можно квалифицированно ответить на вопрос — 250 управляемых ракет GMLRS для ВСУ — это много или мало? Разумеется, получить такие данные в ходе военных действий невозможно по определению. Они составляют на Украине и у поставщиков ВВТ государственную и военную тайну. ~Поэтому судить о том, как скажутся задержки поставок ВВТ на боеспособности Вооруженных сил Украины, можно по большей части только на эмоциональном уровне.~