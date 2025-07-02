Губернатор Андрей Травников наградил выпускников 2025 года, получивших 100 баллов по результатам ЕГЭ

Награды были вручены в Правительстве Новосибирской области на торжественном мероприятии Губернаторского приёма «Золотые надежды России», посвящённом чествованию выпускников общеобразовательных организаций, получивших 100 баллов по результатам ЕГЭ, в том числе аттестат о среднем общем образовании с отличием «Мой мир. Вдохновение из детства!».
Андрей Травников особо подчеркнул, поздравляя собравшихся, что каждый седьмой выпускник 2025 года — медалист: "65 выпускников сдали экзамены по различным предметам на 100 баллов, с чем я вас поздравляю — с замечательным завершением обучения в школе. И, конечно, спасибо вашим учителям и родителям за то, что благодаря общим усилиям Новосибирская область, новосибирская система образования стабильно даёт большое количество стобалльников, отличных выпускников. Есть особенно приятные тенденции — изменения в выборе предметов. Значительно увеличилось количество тех, кто сдавал профильную математику. За последние годы практически в три раза увеличилось количество тех, кто сдаёт информатику. Многие выбрали химию и биологию.
Меня часто спрашивают, а что бы Вы посоветовали молодым людям в выборе профессии? Выбор, конечно, широчайший, только в вузах Новосибирской области — 500 предметных и специальных направлений, глаза разбегаются, выбрать сложно. Но я на этот часто звучащий вопрос всегда говорю: я бы советовал выбирать те профессии, специальности, которые позволяют сразу после завершения университета приступить к самостоятельной работе именно по выбранной профессии. Перечень этот известен — это врачи, педагоги, программисты, инженеры, строители. Именно в этих отраслях вы сразу сможете проявить свои знания и если не встать на один уровень с более опытными товарищами, то, по крайней мере, уже давать абсолютно конкретный и осязаемый результат. Поэтому мой совет — каждому из вас выбирать самостоятельно, сделать правильный выбор в самом начале и, по возможности, от выбора не отступаться", — пожелал завтрашним абитуриентам Андрей Травников.
В своём ответном слове выпускница Образовательного центра — гимназии № 6 «Горностай» Алиса Пальянова (100 баллов по химии) и её мама Наталья Пальянова выразили благодарность Правительству Новосибирской области, Законодательному Собранию региона, министерству образования Новосибирской области за те возможности, которые сегодня предоставляются школьникам, за развитие сферы образования и комфортной среды для учащейся молодёжи.
Участники мероприятия также поздравили и поблагодарили за работу ветеранов педагогического труда.
Ранее сегодня ребята-стобалльники, их родители и наставники, по традиции, возложили цветы и венки к Вечному огню на мемориальном комплексе «Монумент Славы».