Губернатор Андрей Травников наградил выпускников 2025 года, получивших 100 баллов по результатам ЕГЭ

Меня часто спрашивают, а что бы Вы посоветовали молодым людям в выборе профессии? Выбор, конечно, широчайший, только в вузах Новосибирской области — 500 предметных и специальных направлений, глаза разбегаются, выбрать сложно. Но я на этот часто звучащий вопрос всегда говорю: я бы советовал выбирать те профессии, специальности, которые позволяют сразу после завершения университета приступить к самостоятельной работе именно по выбранной профессии. Перечень этот известен — это врачи, педагоги, программисты, инженеры, строители. Именно в этих отраслях вы сразу сможете проявить свои знания и если не встать на один уровень с более опытными товарищами, то, по крайней мере, уже давать абсолютно конкретный и осязаемый результат. Поэтому мой совет — каждому из вас выбирать самостоятельно, сделать правильный выбор в самом начале и, по возможности, от выбора не отступаться", — пожелал завтрашним абитуриентам Андрей Травников.