Иран уже минировал Ормузский пролив: что известно о танкерной войне и чем она грозит Трампу

Минирование Ормузского пролива
Иран неоднократно грозил блокировкой Ормузского пролива в период эскалации конфликтов. Согласно сообщению Reuters, основанному на данных американской разведки, как только Израиль начал операцию «Восстающий лев», иранские военные занялись погрузкой морских мин на корабли и катера в Персидском заливе, пишет РБК. Это усилило подозрения США, что Тегеран способен заблокировать судоходный путь, через который транспортируется пятая часть мировой нефти и сжиженного природного газа.
В американской разведке считают, что мины не были установлены в Ормузском проливе, но не знают, были ли они разгружены с кораблей. Чиновник из США в разговоре с Reuters допустил, что погрузка мин была лишь устрашающим маневром и Иран не планировал перекрывать пролив. При этом ранее парламент Ирана проголосовал за блокирование Ормузского пролива.
Представитель Вашингтона в комментарии по поводу возможного минирования пролива заявил, что операция «Полуночный молот» и максимальное давление на Иран позволили сохранить морской путь открытым. В командовании ВМС КСИР ранее заявляли, что Ирану по силам полностью закрыть пролив «в течение нескольких часов».
Иранский сценарий блокировки Ормузского пролива
Ранее журнал «Национальная оборона» писал, как Иран может заблокировать Ормузский пролив, относящийся к его территориальным водам. Приводим пересказ ключевых моментов из материала редактора Александра Мозгового.
Ширина пролива, который соединяет Персидский и Оманский заливы в Аравийское море, на самом узком участке составляет 21 милю. Для «закупоривания» этой зоны Ирану может потребоваться от пяти до шести тысяч мин.
По данным американской разведки, в арсенале Исламской Республики имеются:
- якорные мины, применявшиеся для противодействия кораблям противника еще в прошлом веке;
- донные мины, установка которых возможна с подводных лодок и самолетов;
- всплывающие мины, фиксирующиеся под водой на якоре и поднимающиеся при приближении судна;
- самонаводящиеся мины, которые всплывают со дна и самостоятельно торпедируют цель.
Заминировать пролив иранцы могут и без боевых кораблей: для этого подойдут скоростные катера или небольшие грузовые суда, что позволит избежать внимания со стороны противника. Незаметно заминировать пролив помогут 20 иранских подводных лодок Ghadir. Еще один вариант минирования — с воздуха. Например, донные мины Maham-2 можно сбрасывать в воду с вертолетов Ми-17.
Уроки «Танкерной» войны
Ирано-израильский конфликт стал поводом для публикации в американском военно-морском журнале Naval History статьи об уроках ирано-иракского противостояния 1980−1988 годов. Автор материала Квентин Циммер вспомнил о «Танкерной войне» в Персидском заливе и рассказал об использовании Ираном минных заграждений и мерах США по их ликвидации после подрыва нескольких крупных судов.
По мнению Циммера, США не были готовы к тому, что устроил Иран. Пентагон знал о минировании Персидского залива и пытался обеспечить безопасность судоходства. В июле 1987 года три боевых корабля американских ВМФ сопровождали супертанкер Bridgeton.
Несмотря на гигантскую пробоину во внешнем корпусе, танкер смог завершить рейс, но до порта корабли американцев шли за ним в кильватерной колонне.
Чтобы избежать повторения инцидента, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США адмирал Уильям Кроу распорядился приостановить работу всех конвоев и провести в Персидском заливе противоминную операцию. В очистке морского пути американцам пришлось использовать противоминные вертолеты и старые, уже списанные тральщики 1950-х годов постройки типа Aggressive.
Противоминная операция не помогла в полной мере обеспечить безопасность американского флота. В апреле 1988 года введенный в эксплуатацию в 1986 году новый фрегат Samuel B. Roberts (FFG-58), который был задействован для сопровождения кувейтских танкеров в Персидском заливе, подорвался на иранской мине. Взрыв пробил в корпусе дыру диаметром 4,6 метра и повредил киль. Корабль удалось вывести с минного поля и отремонтировать. Восстановление фрегата обошлось в 90 млн долларов, что в 1980-х годах считалось крупными расходами.
Квентин Циммер напомнил, что ВМФ США понесли существенные потери в «минной войне» в Персидском заливе, так как «мины легко ставить, но сложно тралить».
«Национальная оборона» также пишет о войне в Заливе против Ирака в 1991 году. Тогда мины позволили Багдаду даже с устаревшим арсеналом противостоять США. Иракские военные силы подорвали десантный вертолетоносец Tripoli и ракетный крейсер Princeton. Корабли получили серьезные повреждения, но остались на плаву.
Для нейтрализации якорных и донных мин США использовали тральщики Avenger и противоминные вертолеты MH-53E Sea Dragon.
Возможности США
Минные заграждения в Ормузском заливе снова могут стать для США серьезным вызовом, несмотря на подготовку Пентагона.
Военно-морские силы Штатов сейчас могут использовать для разминирования восемь тральщиков типа Avenger, из которых четыре корабля дислоцируются на военно-морской базе в Манаме и готовятся к списанию. Устаревшие тральщики Министерство обороны заменило на литоральные боевые суда типов Freedom и Independence. В мае 2025 года на американскую базу в Бахрейне в Персидском заливе заступили на дежурство новые корабли Canberra (LCS-30) и Santa Barbara (LCS 32). Эти литоральные суда смогут ликвидировать минные заграждения с помощью безэкипажных катеров-тральщиков, дистанционных управляемых аппаратов, а также вертолетов MH-60S с поисковыми гидролокаторами AN/AQS-20 и агрегатами для обезвреживания мин. Насколько быстро и результативно смогут уничтожать морские мины Santa Barbara и Canberra — точно неизвестно, так как они еще ни разу не использовались в условиях реального боя.
Пока эксперты скептически оценивают возможности Пентагона в противоминной войне в Ормузском проливе. «Разминирование является мучительно медленным процессом», — приводит слова обозревателя BNE IntelliNews Бена Ариса «Национальная оборона».
По его словам, если Иран заминирует Ормузский пролив, то судоходство там будет невозможно в течение нескольких месяцев, даже при отсутствии противодействия со стороны Тегерана.
Последствия блокировки Ормузского пролива
Блокировка Ормузского пролива станет ударом не только для близлежащих стран, которые будут вынуждены приостановить добычу нефти, но и для всей мировой экономики. Морской путь по иранским территориальным водам является основным транспортным каналом, по которому перевозят нефть из государств Персидского залива на азиатские рынки.
«Географическое влияние на мировые перевозки дает Ирану возможность вызвать шок на нефтяных рынках, поднять цены на нефть, разогнать инфляцию, обрушить экономическую программу Трампа», — приводит слова эксперта по Ирану Мохаммада Али Шабани издание «Актуальные комментарии».
Покупатели нефти и газа из стран Ближнего Востока уже приняли во внимание риски от блокировки Ормузского пролива. Треть газа, который импортирует Китай, приходится на поставки СПГ из ОАЭ и Катара через Ормузский пролив. Согласно статье The Wall Street Journal частные китайские нефтеперерабатывающие заводы в последние годы стали зависимы от дешевой иранской нефти, пишет РБК