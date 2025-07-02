Иран уже минировал Ормузский пролив: что известно о танкерной войне и чем она грозит Трампу

Военно-морские силы Штатов сейчас могут использовать для разминирования восемь тральщиков типа Avenger, из которых четыре корабля дислоцируются на военно-морской базе в Манаме и готовятся к списанию. Устаревшие тральщики Министерство обороны заменило на литоральные боевые суда типов Freedom и Independence. В мае 2025 года на американскую базу в Бахрейне в Персидском заливе заступили на дежурство новые корабли Canberra (LCS-30) и Santa Barbara (LCS 32). Эти литоральные суда смогут ликвидировать минные заграждения с помощью безэкипажных катеров-тральщиков, дистанционных управляемых аппаратов, а также вертолетов MH-60S с поисковыми гидролокаторами AN/AQS-20 и агрегатами для обезвреживания мин. Насколько быстро и результативно смогут уничтожать морские мины Santa Barbara и Canberra — точно неизвестно, так как они еще ни разу не использовались в условиях реального боя.