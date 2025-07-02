WP: приостановка поставок оружия США застигла Киев врасплох

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США приостановят поставку Киеву ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. МИД Украины 2 июля вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля. Как сообщало ведомство, ключевой темой разговора стала «военная помощь США и оборонное сотрудничество двух стран».