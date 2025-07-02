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WP: приостановка поставок оружия США застигла Киев врасплох

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Украинские чиновники оказались застигнуты врасплох приостановкой поставок ряда вооружений Вашингтоном. Об этом пишет газета The Washington Post.

Источник: AP 2024

«Мы сейчас пытаемся выяснить у американцев, что на самом деле происходит», — сказал газете украинский чиновник на условиях анонимности. Издание запросило комментарии ряда украинских государственных служащих, но те «молчат или отказываются комментировать, будучи, похоже, застигнутыми новостями врасплох».

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США приостановят поставку Киеву ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. МИД Украины 2 июля вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля. Как сообщало ведомство, ключевой темой разговора стала «военная помощь США и оборонное сотрудничество двух стран».