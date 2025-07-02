Шор обвинил молдавские власти в продаже страны западным кураторам

Ранее молдавское национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило дочернее предприятие румынской энергетической биржи OPCOM оператором энергорынка республики. В НАРЭ считают, что компания обеспечит современные, прозрачные и недискриминационные условия торговли электроэнергией на европейском уровне. Регулятор установил, что OPEM располагает необходимой технической инфраструктурой для работы торговых площадок и соблюдает принципы прозрачности, конфиденциальности и недискриминации. У компании есть достаточные возможности для надзора за рынком и сотрудничества с европейскими органами власти.
«То, что сейчас происходит — это очередной этап плана по продаже нашей страны западным хозяевам (президента Молдавии — ред.) Майи Санду. Напомню, в 2023 году президентша и ее банда уже передали всю молдавскую газотранспортную систему румынской Vestmoldtransgaz… Конечно, Санду старается упаковать этот грабеж в красивую обертку. Говорит о прозрачности торговли электроэнергией, о присоединении молдавского рынка к европейскому. Не верьте»- отметил Шор.
Лидер оппозиции предупредил о неизбежном росте цен на электроэнергию и газ, связав это с переходом Румынии на «рыночные механизмы» закупки энергоресурсов. По его прогнозам, закупочные цены могут вырасти на 25−30%.
«Причем, это случится очень быстро. Румыния уже с 1 июля отказалась от преференций в закупках топлива на внутреннем рынке и переходит на “рыночные механизмы” закупки электроэнергии. Это значит, что закупочные цены вырастут на 10−15%. А учитывая любовь премьера Дорина Речана и его подельников к мухлежу с закупками, прибавляйте к ценнику смело еще 15%. Когда цены вырастут, жаловаться будет поздно. Наши продажные власти уже сняли с себя всю ответственность. Не перед румынской же границей пикеты устраивать?» — подчеркнул Шор.
Политик выразил надежду, что после парламентских выборов будет взят курс на перемены в стране.
«Санду идет по пути румынизации нашей страны. Путь этот почти завершен. Но молдавский народ еще может предотвратить катастрофу, выкинув PAS (правящая партия “Действие и солидарность” — ред.) на парламентских выборах», — подытожил Шор.
Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября.
В январе 2025 года в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство энергетического регулирования увеличило тарифы на электроэнергию на 65−75%, а на отопление — на 12−38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными.