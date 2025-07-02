Шор обвинил молдавские власти в продаже страны западным кураторам

«Причем, это случится очень быстро. Румыния уже с 1 июля отказалась от преференций в закупках топлива на внутреннем рынке и переходит на “рыночные механизмы” закупки электроэнергии. Это значит, что закупочные цены вырастут на 10−15%. А учитывая любовь премьера Дорина Речана и его подельников к мухлежу с закупками, прибавляйте к ценнику смело еще 15%. Когда цены вырастут, жаловаться будет поздно. Наши продажные власти уже сняли с себя всю ответственность. Не перед румынской же границей пикеты устраивать?» — подчеркнул Шор.