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Эксперты рассказали, зачем Макрон звонил Путину

Во вторник состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона. Лидеры общались более 2 часов, основными темами беседы стали ситуация на Ближнем Востоке и конфликт на Украине. Последний раз президенты общались по телефону осенью 2022 года. Что стало причиной звонка Макрона президенту России и как эта беседа может повлиять на отношения РФ с Францией и Евросоюзом? Редакция Новостей Mail собрала мнения политологов по этим вопросам.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Французская газета Le Parisien со ссылкой на источники сегодня сообщила, что Макрон звонил Владимиру Путину, чтобы обсудить иранский вопрос, и таким образом попытаться сделать Евросоюз участником переговорного процесса на Ближнем Востоке. В публикации говорится, что «звонок свидетельствует о желании европейской дипломатии вернуть себе контроль над этим вопросом, тем более что иранцы пока не намерены возобновлять переговоры с американцами». По информации Le Parisien, президент Франции озабочен «вопросом об иранских ракетах».

Конфликт на Ближнем Востоке

Политолог Юрий Баранчик считает, что основное внимание в разговоре лидеры уделили ситуации на Ближнем Востоке.

И, надо понимать, договаривались насчет прохода через ООН вариантов сохранения глобального режима ядерного нераспространения — при мирном атоме Ирана.

Юрий Баранчик
политолог

Политолог Сергей Марков рассказывает, что Франции сегодня крайне невыгодна смена режима в Иране, ведь в этом случае в Европу хлынет поток беженцев.

Главное — чтобы Россия уговорила Иран отказаться от производства обогащенного урана. Макрон боится, что в случае продолжения Ираном обогащения урана, США и Израиль возобновят свою войну против Ирана и будут массированные удары и попытки поджечь гражданскую войну в Иране с целью смены режима. В этом случае в Европу и Францию хлынут потоки беженцев из Ирана. И последствия новой волны беженцев могут быть катастрофическими для Европы: могут смести буквально многие правительства Европы и могут смести и лично Макрона.

Сергей Марков
политолог

Юрий Баранчик также акцентирует внимание на том, что беседа Макрона с Путиным прошла на фоне резкого обострения отношений России и Азербайджана. «Как известно, у Макрона крайне напряженные отношения с азербайджанским президентом Алиевым. Париж даже обвинял Баку в организации беспорядков во французских колониях. А Алиев обвинил французскую армию в массовых убийствах», — отмечает политолог.

Почему Макрон смог дозвониться до Путина

Макрон давно исполняет функции публичного ретранслятора намерений Лондона, а Кремлю важно узнать позицию Великобритании по ряду вопросов, касающихся не только конфликта на Ближнем Востоке. Такой ответ на вопрос — почему Кремль позволил Макрону дозвониться до Путина — дает политолог Максим Жаров.

Кремль прежде всего желает знать, как далеко готова пойти Великобритания в разгоревшемся в последние дни на ровном месте российско-азербайджанском конфликте. Конфликт этот очевидно имеет геополитический контекст (то ли запоздалая и неправильно реализованная кремлевским агитпропом «помощь Ирану», то ли действительно подготовка Лондоном «поляны» для вторичного нападения США и Израиля на Иран).

Максим Жаров
политолог

Конфликт на Украине

Тему конфликта на Украине лидеры России и Франции тоже затронули, но эксперты сходятся во мнении, что она не была главной. Вряд ли Макрон изменил позицию по украинскому конфликту после разговора с Владимиром Путиным и, скорее всего, в ближайшее время потепления отношений России с Франций тоже не произойдет.

В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с Путиным не подавал сигналов о готовности обсуждать условия мира на Украине с учетом новых реалий на земле. Но первый после трехлетнего перерыва разговор — это уже начало диалога.

Сам факт сохранения диалога между Москвой и Парижем — пусть и ограниченного тематически — можно оценивать как позитивный сигнал. Такое мнение высказал заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев в комментарии РБК.

Он свидетельствует о том, что каналы связи между ядерными державами не полностью разорваны и при необходимости могут быть использованы.

Павел Тимофеев
заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН
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