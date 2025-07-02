Эксперты рассказали, зачем Макрон звонил Путину

Главное — чтобы Россия уговорила Иран отказаться от производства обогащенного урана. Макрон боится, что в случае продолжения Ираном обогащения урана, США и Израиль возобновят свою войну против Ирана и будут массированные удары и попытки поджечь гражданскую войну в Иране с целью смены режима. В этом случае в Европу и Францию хлынут потоки беженцев из Ирана. И последствия новой волны беженцев могут быть катастрофическими для Европы: могут смести буквально многие правительства Европы и могут смести и лично Макрона.