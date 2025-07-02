Эксперты рассказали, зачем Макрон звонил Путину

Французская газета Le Parisien со ссылкой на источники сегодня сообщила, что Макрон звонил Владимиру Путину, чтобы обсудить иранский вопрос, и таким образом попытаться сделать Евросоюз участником переговорного процесса на Ближнем Востоке. В публикации говорится, что «звонок свидетельствует о желании европейской дипломатии вернуть себе контроль над этим вопросом, тем более что иранцы пока не намерены возобновлять переговоры с американцами». По информации Le Parisien, президент Франции озабочен «вопросом об иранских ракетах».
Конфликт на Ближнем Востоке
Политолог Юрий Баранчик считает, что основное внимание в разговоре лидеры уделили ситуации на Ближнем Востоке.
И, надо понимать, договаривались насчет прохода через ООН вариантов сохранения глобального режима ядерного нераспространения — при мирном атоме Ирана.
Политолог Сергей Марков рассказывает, что Франции сегодня крайне невыгодна смена режима в Иране, ведь в этом случае в Европу хлынет поток беженцев.
Главное — чтобы Россия уговорила Иран отказаться от производства обогащенного урана. Макрон боится, что в случае продолжения Ираном обогащения урана, США и Израиль возобновят свою войну против Ирана и будут массированные удары и попытки поджечь гражданскую войну в Иране с целью смены режима. В этом случае в Европу и Францию хлынут потоки беженцев из Ирана. И последствия новой волны беженцев могут быть катастрофическими для Европы: могут смести буквально многие правительства Европы и могут смести и лично Макрона.
Юрий Баранчик также акцентирует внимание на том, что беседа Макрона с Путиным прошла на фоне резкого обострения отношений России и Азербайджана. «Как известно, у Макрона крайне напряженные отношения с азербайджанским президентом Алиевым. Париж даже обвинял Баку в организации беспорядков во французских колониях. А Алиев обвинил французскую армию в массовых убийствах», — отмечает политолог.
Почему Макрон смог дозвониться до Путина
Макрон давно исполняет функции публичного ретранслятора намерений Лондона, а Кремлю важно узнать позицию Великобритании по ряду вопросов, касающихся не только конфликта на Ближнем Востоке. Такой ответ на вопрос — почему Кремль позволил Макрону дозвониться до Путина — дает политолог Максим Жаров.
Кремль прежде всего желает знать, как далеко готова пойти Великобритания в разгоревшемся в последние дни на ровном месте российско-азербайджанском конфликте. Конфликт этот очевидно имеет геополитический контекст (то ли запоздалая и неправильно реализованная кремлевским агитпропом «помощь Ирану», то ли действительно подготовка Лондоном «поляны» для вторичного нападения США и Израиля на Иран).
Конфликт на Украине
Тему конфликта на Украине лидеры России и Франции тоже затронули, но эксперты сходятся во мнении, что она не была главной. Вряд ли Макрон изменил позицию по украинскому конфликту после разговора с Владимиром Путиным и, скорее всего, в ближайшее время потепления отношений России с Франций тоже не произойдет.
В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с Путиным не подавал сигналов о готовности обсуждать условия мира на Украине с учетом новых реалий на земле. Но первый после трехлетнего перерыва разговор — это уже начало диалога.
Он свидетельствует о том, что каналы связи между ядерными державами не полностью разорваны и при необходимости могут быть использованы.