В Астане открылось посольство Молдовы

В столицу РК прибыл с первым официальным визитом заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Республики Молдова Михай Попшой. Он встретился с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу.
Стороны обсудили широкий круг вопросов казахстанско-молдавских отношений. В частности, рассмотрены приоритетные направления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия между двумя странами, а также график мероприятий на текущий год.
Выражена обоюдная приверженность углублению двустороннего партнерства на основе дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Практическим подтверждением намерений сторон стало решение Кишинева об открытии Посольства Молдовы в Казахстане. В связи с чем отмечено историческое значение данного события, подтверждающего взаимное стремление к укреплению отношений между двумя странами.
Министр иностранных дел РК подчеркнул, что благодаря политической воле глав государств за последние годы казахстанско-молдавское сотрудничество обретает новую динамику. «Казахстан и Молдову связывают традиционно близкие отношения, основанные на доверии и взаимном уважении, что позволяет последовательно развивать наши связи во всех сферах», — заявил Мурат Нуртлеу.
В свою очередь Михай Попшой отметил, что «Молдова привержена укреплению двустороннего взаимодействия в долгосрочной перспективе, рассчитывая на расширение прочных, перспективных отношений на благо граждан обеих стран».
Приоритетное внимание было уделено дальнейшему расширению кооперации в торгово-экономической сфере. В данном контексте подчеркнута ведущая координирующая роль Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, очередное заседание которой предложено провести в ближайший период.
Собеседники с удовлетворением отметили рекордный на 75% рост товарооборота в 2024 году и наметили пути для обеспечения стабильной и поступательной динамики торговли.
Выражена заинтересованность продолжить успешную практику взаимодействия в сфере взаимных инвестиций на примере многолетней деятельности казахстанской компании «Ромпетрол» в Молдове и молдавской молочной компании «JLC Сүт» в Казахстане.
Министры договорились прилагать совместные усилия в целях определения новых возможностей в области сельского хозяйства, транспорта, промышленной кооперации, а также в цифровой и культурно-гуманитарной сферах.
В ходе встречи стороны «сверили часы» по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня и подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию в рамках международных организаций. Была выражена признательность молдавской стороне за поддержку и соавторство резолюции Генеральной ассамблеи ООН о создании Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана в Алматы.
В тот же день министры приняли участие в торжественном открытии Посольства Республики Молдова в Астане.
Отметим, сегодня зампремьера Молдовы принял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава государства отметил, что открытие посольства Молдовы в РК является значимым событием, отражающим стремление двух стран к укреплению дружеских отношений и многопланового сотрудничества.