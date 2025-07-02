В Астане открылось посольство Молдовы

В ходе встречи стороны «сверили часы» по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня и подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию в рамках международных организаций. Была выражена признательность молдавской стороне за поддержку и соавторство резолюции Генеральной ассамблеи ООН о создании Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана в Алматы.