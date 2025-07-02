AP: «Хамас» готов к прекращению огня с Израилем, но не на условиях США

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что представители США согласовали с властями Израиля условия для прекращения огня в Газе. Он заявил, что будет настойчиво требовать от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху завершить боевые действия в секторе Газа. Американский лидер также выразил надежду на то, что «ради блага Ближнего Востока» «Хамас» примет условия сделки. По информации AP, предложение США включает частичный вывод израильских войск из сектора Газа и увеличение объемов гуманитарной помощи. Сколько заложников должен освободить «Хамас» по условиям соглашения, агентство не уточняет. Предыдущие предложения предусматривали освобождение около 10 человек.