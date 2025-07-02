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AP: «Хамас» готов к прекращению огня с Израилем, но не на условиях США

Палестинское движение «Хамас» готово заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа, но не на условиях, которые предлагает американская сторона. Об этом сообщает агентство Associated Press. По его информации, «Хамас» планирует в среду встретиться с представителями Катара и Египта, чтобы обсудить условия перемирия.

Источник: AP 2024

«Движение готово и серьезно настроено в отношении достижения соглашения, — цитирует AP слова представителя движения Тахера ан-Нуну. — “Хамас” готов принять любую инициативу, которая точно приведет к окончательному прекращению боевых действий».

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что представители США согласовали с властями Израиля условия для прекращения огня в Газе. Он заявил, что будет настойчиво требовать от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху завершить боевые действия в секторе Газа. Американский лидер также выразил надежду на то, что «ради блага Ближнего Востока» «Хамас» примет условия сделки. По информации AP, предложение США включает частичный вывод израильских войск из сектора Газа и увеличение объемов гуманитарной помощи. Сколько заложников должен освободить «Хамас» по условиям соглашения, агентство не уточняет. Предыдущие предложения предусматривали освобождение около 10 человек.

Боевые действия в секторе Газа возобновились в октябре 2023 года. В январе этого года стороны заключили временное перемирие, оно продлилось два месяца. 18 марта израильская армия вновь ударила по сектору Газа. В апреле спецпосланник президента США Стив Уиткофф предлагал продлить прекращение огня в обмен на освобождение некоторых заложников в секторе Газа. Израиль согласился на такой план, а «Хамас» отверг условия. После этого ЦАХАЛ расширил военную операцию на палестинских территориях.

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