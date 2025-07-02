МАГАТЭ ожидает от Ирана официального подтверждения приостановки сотрудничества

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», атаковав крупнейшие ядерные и оборонные объекты Ирана. Тегеран развернул ответную операцию. 22 июня США ударили по ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. 24 июня Израиль и Иран договорились о перемирии. На той же неделе иранские власти запретили допуск к ядерным объектам главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси. Он говорил, что агентство не фиксировало признаков создания Ираном ядерного оружия.