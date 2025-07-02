Башкан Гагаузии является целью расправы лично для Майи Санду и преступной диктаторской системы: «Евгения Гуцул страдает за всю Молдову, на ее примере диктатура хочет всех испугать» — мнение

В данном случае Гуцул страдает практически за всю нашу страну, потому что именно на ее примере конкретно эта диктаторская система хочет, во-первых, испугать всех, во-вторых, показать, что она не собирается ни с кем, ни с чем считаться, ни с каким законом и, в-третьих, что мы все должны из страха сломаться, перестать что-то говорить и выполнять все, что они хотят«, — заявил экс-вице-глава МИДЕИ Валерий Осталеп в комментарии для “Первого в Молдове”.