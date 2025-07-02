Башкан Гагаузии является целью расправы лично для Майи Санду и преступной диктаторской системы: «Евгения Гуцул страдает за всю Молдову, на ее примере диктатура хочет всех испугать» — мнение

"Как гражданин и как человек, который прожил 50 лет в этой стране, для меня лично, даже не смотря в эти материалы дела, Башкан Гуцул является в данном случае целью расправы лично со стороны Санду, это раз. Во-вторых, этой преступной диктаторской системы, которая установлена сегодня в Молдове, и которая касается всех нас.
В данном случае Гуцул страдает практически за всю нашу страну, потому что именно на ее примере конкретно эта диктаторская система хочет, во-первых, испугать всех, во-вторых, показать, что она не собирается ни с кем, ни с чем считаться, ни с каким законом и, в-третьих, что мы все должны из страха сломаться, перестать что-то говорить и выполнять все, что они хотят«, — заявил экс-вице-глава МИДЕИ Валерий Осталеп в комментарии для “Первого в Молдове”.
Эксперт выразил уважение и восхищение бойцовским качествам башкана Гагаузии Евгении Гуцул, которая стойко и мужественно сражается с нынешним режимом.
"Я выражаю свое человеческое, во-первых, уважение Евгении Гуцул, ее деловым и в частности бойцовским качествам, потому что я смотрю, как себя ведут большинство наших, в кавычках, политиков, насколько трусливо, насколько несерьезно. И насколько эта хрупкая женщина, которая появилась в политике совершенно недавно и на нее тут же упала вот эта вся диктаторская система, конечно, я поражен ее стойкостью. Я считаю, что она очень большой молодец.
Тот моральный ущерб, который сегодня наносит эта диктаторская машина, и в первую очередь по отношению к Гуцул, конечно же, она поражает и ужасает, что нас всех ждет, если мы не будем сопротивляться, и что нам всем уготовано", — подчеркнул Осталеп.
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Подводя итог, Валерий Осталеп выразил возмущение требованиям прокурора, запросившей 9 лет лишения свободы для башкана Гагаузии и выплату 40 миллионов леев, подчеркнув, что «непонятно ни за что, без никаких доказательств, без того, чтобы было хоть что-то минимально понятное, какова социальная опасность того, что якобы сделала Гуцул, чтобы такие безумные требования выдвигать».