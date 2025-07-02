Беларусь и Ливия подпишут меморандум о сотрудничестве в образовании и ряд межвузовских соглашений

«У нас с Ливией давнее сотрудничество в сфере образования — с 1983 года мы готовим специалистов для экономики этой страны по самым разным направлениям, — отметил Александр Баханович. — Прежде всего это инженерно-технические и медицинские специальности, специальности, связанные с обороноспособностью, с защитой национальной безопасности и так далее. Сегодня главой государства поставлена задача вывести наши отношения во всех направлениях на качественно новый уровень. Безусловно, образование — это государствообразующая отрасль для любой страны. Большую заинтересованность проявляет министерство высшего образования и научного развития Ливии в подготовке специалистов для экономики страны. Сегодня по результатам визита мы подпишем меморандум о сотрудничестве между нашими странами. Документ станет фундаментом нормативно-правового обеспечения, правовой базы, а дальше мы планируем заключение целого ряда межуниверситетских соглашений и соответствующих дорожных карт, где мы пропишем совместную подготовку специалистов».