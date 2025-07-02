Беларусь и Ливия подпишут меморандум о сотрудничестве в образовании и ряд межвузовских соглашений

«У нас с Ливией давнее сотрудничество в сфере образования — с 1983 года мы готовим специалистов для экономики этой страны по самым разным направлениям, — отметил Александр Баханович. — Прежде всего это инженерно-технические и медицинские специальности, специальности, связанные с обороноспособностью, с защитой национальной безопасности и так далее. Сегодня главой государства поставлена задача вывести наши отношения во всех направлениях на качественно новый уровень. Безусловно, образование — это государствообразующая отрасль для любой страны. Большую заинтересованность проявляет министерство высшего образования и научного развития Ливии в подготовке специалистов для экономики страны. Сегодня по результатам визита мы подпишем меморандум о сотрудничестве между нашими странами. Документ станет фундаментом нормативно-правового обеспечения, правовой базы, а дальше мы планируем заключение целого ряда межуниверситетских соглашений и соответствующих дорожных карт, где мы пропишем совместную подготовку специалистов».
Первый замминистра подчеркнул, что прежде всего Ливию интересует блок инженерно-технических специальностей. «Они недавно приняли программу развития инженерно-технического образования похожую на принятую у нас в стране буквально пару месяцев назад. Их очень интересует подготовка специалистов высшей научной квалификации — кандидатов и докторов наук. Представители сферы образования Ливии обещают в самое ближайшее время прислать свои конкретные предложения: сколько надо им специалистов, по каким специальностям. Я думаю, что мы это очень быстро оформим и начнем подготовку специалистов для экономики Ливии», — проинформировал он.
Министр высшего образования Ливии Махди Шуайб Мухаммед Атийят Аллах уверен, сотрудничество между Ливией и Беларусью будет развиваться. «Мы будем развивать наше сотрудничество в области образования. Вчера мы посетили БГМУ, сегодня были в Белорусском государственном аграрно-техническом университете, сейчас находимся в Белорусском национальном техническом университете. Я представлял, что Беларусь развита и в сфере образования, и в других областях, но не думал, что настолько серьезно. Я очень рад, что мне довелось посетить Республику Беларусь, могу сказать, что ожидаю только плодотворного сотрудничества с вашей страной», — подчеркнул министр.
Он отметил, что в Ливии белорусские вузы хорошо известны, а их дипломы высоко ценятся. Министра высшего образования Ливии ознакомили с деятельностью БНТУ, после состоялось обсуждение вопросов о взаимовыгодном сотрудничестве.
«Исходя из небольшого нашего разговора, министр высшего образования Ливии такие тонкие и деликатные в научной сфере разработки видел впервые, а ряд приборов, он ориентируется с точки зрения применения ультразвука, просто вызвал удивление, — рассказал генеральный директор научно-технологического парка БНТУ “Политехник” Георгий Вершина. — Он выразил желание привезти большую делегацию Ливии сюда через год посмотреть наше производство, посетить реконструируемый завод, строящийся центр медицинских изделий, чтобы уже заключить соответствующие договоры как на стажировку, научные исследования, так и по коммерческому интересу к той продукции, которую выпускает технопарк на основе разработок ученых БНТУ».