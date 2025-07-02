Politico: Британия и Германия подпишут договор с положением о взаимной обороне

По сведениям издания, ключевые главы договора, в том числе та, которая посвящена обороне, основаны на соглашении Trinity House, подписанном Британией и ФРГ в прошлом году. Новый договор обеспечит Германии гарантии взаимопомощи с обеими ядерными державами Европы в соответствии с желанием канцлера Фридриха Мерца усилить европейские силы сдерживания без США, отмечается в статье.