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Politico: Британия и Германия подпишут договор с положением о взаимной обороне

По условиям этого договора, любая стратегическая угроза для одной страны будет восприниматься как угроза и для другой, пишет Politico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По словам пяти осведомленных источников, работа над текстом договора близка к завершению. Ожидается, что он будет подписан до 17 июля, когда парламенты обеих стран уйдут на летние каникулы, говорится в статье.

По сведениям издания, ключевые главы договора, в том числе та, которая посвящена обороне, основаны на соглашении Trinity House, подписанном Британией и ФРГ в прошлом году. Новый договор обеспечит Германии гарантии взаимопомощи с обеими ядерными державами Европы в соответствии с желанием канцлера Фридриха Мерца усилить европейские силы сдерживания без США, отмечается в статье.

Основу для заключения договора заложили прошлым летом британский премьер-министр Кир Стармер и бывший немецкий канцлер Олаф Шольц в совместной декларации, в которой говорилось о более тесном сотрудничестве в области безопасности и экономики.

Будущее соглашение является результатом 18 раундов переговоров между Стармером и Мерцем, три из которых были проведены с глазу на глаз в Берлине и два — в Лондоне, утверждает издание.

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