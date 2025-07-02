Politico: Британия и Германия подпишут договор с положением о взаимной обороне

По словам пяти осведомленных источников, работа над текстом договора близка к завершению. Ожидается, что он будет подписан до 17 июля, когда парламенты обеих стран уйдут на летние каникулы, говорится в статье.
По сведениям издания, ключевые главы договора, в том числе та, которая посвящена обороне, основаны на соглашении Trinity House, подписанном Британией и ФРГ в прошлом году. Новый договор обеспечит Германии гарантии взаимопомощи с обеими ядерными державами Европы в соответствии с желанием канцлера Фридриха Мерца усилить европейские силы сдерживания без США, отмечается в статье.
Основу для заключения договора заложили прошлым летом британский премьер-министр Кир Стармер и бывший немецкий канцлер Олаф Шольц в совместной декларации, в которой говорилось о более тесном сотрудничестве в области безопасности и экономики.
Будущее соглашение является результатом 18 раундов переговоров между Стармером и Мерцем, три из которых были проведены с глазу на глаз в Берлине и два — в Лондоне, утверждает издание.