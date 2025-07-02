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Алексей Текслер передал южноуральским спасателям новую современную технику

Глава Челябинской области посетил штаб Поисково-спасательной службы региона. Ее сотрудникам, каждый день рискующим жизнями для безопасности сограждан, передали новое оборудование.

Источник: Пресс-служба правительства Челябинской области

Набор приехавшей техники внушительный. Как уточнили в пресс-службе правительства Челябинской области, Алексей Текслер предоставил спасателям три вездехода, четыре снегохода, две машины повышенной проходимости, шесть БПЛА, четыре моторные лодки, а также полный набор экипировки — жилеты, защитные костюмы и специальные щиты.

Как подчеркнул губернатор, оснащение оборудованием подразделений МЧС, противопожарной службы и ПСС является одной из приоритетных задач для руководства региона. За последние пять лет только бюджет спасателей-поисковиков увеличился в два раза. За обозначенный период они приобрели около 40 автомобилей и почти 350 единиц разного полезного оборудования. Вся эта техника участвует и в спасательных операциях, и в профилактике ЧС. Те же беспилотники активно применяются для патрулирования территорий с большой высоты, поисков пропавших людей и осмотра опасных объектов, к примеру, горящих зданий.

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