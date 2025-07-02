Алексей Текслер передал южноуральским спасателям новую современную технику

Как подчеркнул губернатор, оснащение оборудованием подразделений МЧС, противопожарной службы и ПСС является одной из приоритетных задач для руководства региона. За последние пять лет только бюджет спасателей-поисковиков увеличился в два раза. За обозначенный период они приобрели около 40 автомобилей и почти 350 единиц разного полезного оборудования. Вся эта техника участвует и в спасательных операциях, и в профилактике ЧС. Те же беспилотники активно применяются для патрулирования территорий с большой высоты, поисков пропавших людей и осмотра опасных объектов, к примеру, горящих зданий.