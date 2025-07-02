Ynet: суд освободил Нетаньяху от дачи показаний из-за визита в США

1 июля Нетаньяху сообщил в начале заседания кабмина Израиля, что на следующей неделе планирует встретиться в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио, министром обороны Питом Хегсетом и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. В конце июня корреспондент портала Axios Барак Равид и информационное агентство Associated Press сообщили, что Нетаньяху нанесет в ближайшие дни визит в Вашингтон и проведет 7 июля в Белом доме переговоры с Трампом. Повестка дня предстоящей встречи американского и израильского лидеров пока не раскрывается в деталях. Тем не менее ожидается, что стороны будут обсуждать в первую очередь ситуацию вокруг Ирана и в секторе Газа.