Молдова официально открыла посольство в Казахстане

По мнению Попшоя, начало работы посольства имеет стратегическую особенность для Молдовы в регионе.
Открытие посольства в Астане отражает приверженность Республики Молдова развитию устойчивого сотрудничества с Казахстаном и всем регионом Центральной Азии. Мы хотим быть ближе к нашим гражданам, но также и к возможностям, которые предоставляет этот регион.
Нуртлеу в свою очередь подчеркнул важную роль, которую новое посольство будет играть в укреплении двустороннего диалога и сотрудничества в таких областях, как экономика, культура и образование.
Открытие посольства укрепляет связи Казахстана с международным сообществом и способствует развитию дружбы и сотрудничества в различных областях с Молдовой. Я заверяю вас в полной поддержке Министерства иностранных дел и правительства Казахстана.
В пресс-службе МИД Молдовы подчеркнули, что новое посольство, которое возглавил дипломат Штефан Горда, будет оказывать консульские услуги гражданам Молдовы в Казахстане и способствовать развитию молдавско-казахстанских экономических, политических и культурных связей.