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Молдова официально открыла посольство в Казахстане

КИШИНЕВ, 2 июл — Sputnik. Посольство Республики Молдова в Казахстане начало свою работу в Астане. На торжественной церемонии открытия присутствовали главы МИД обеих стран — Михай Попшой и Мурат Нуртлеу, а также аккредитованные в казахстанской столице представители дипломатического корпуса.

Источник: Telegram / Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

По мнению Попшоя, начало работы посольства имеет стратегическую особенность для Молдовы в регионе.

Открытие посольства в Астане отражает приверженность Республики Молдова развитию устойчивого сотрудничества с Казахстаном и всем регионом Центральной Азии. Мы хотим быть ближе к нашим гражданам, но также и к возможностям, которые предоставляет этот регион.

сказал он

Нуртлеу в свою очередь подчеркнул важную роль, которую новое посольство будет играть в укреплении двустороннего диалога и сотрудничества в таких областях, как экономика, культура и образование.

Открытие посольства укрепляет связи Казахстана с международным сообществом и способствует развитию дружбы и сотрудничества в различных областях с Молдовой. Я заверяю вас в полной поддержке Министерства иностранных дел и правительства Казахстана.

сказал министр

В пресс-службе МИД Молдовы подчеркнули, что новое посольство, которое возглавил дипломат Штефан Горда, будет оказывать консульские услуги гражданам Молдовы в Казахстане и способствовать развитию молдавско-казахстанских экономических, политических и культурных связей.