Молдова официально открыла посольство в Казахстане

Открытие посольства в Астане отражает приверженность Республики Молдова развитию устойчивого сотрудничества с Казахстаном и всем регионом Центральной Азии. Мы хотим быть ближе к нашим гражданам, но также и к возможностям, которые предоставляет этот регион.