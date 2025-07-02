Свердловские депутаты одобрили штрафы за навязывание услуг

В Заксобрании Свердловской области депутаты решили поддержать федеральный законопроект об ужесточении наказания за навязчивые услуги. Соответствующее решение парламентарии приняли 1 июля.
— Это должно остановить навязывание услуг в сфере ЖКХ, страхования и автосалонах, — говорит зампред комитета Заксобрания Свердловской области по соцполитике Евгений Зяблицев.
Сейчас штрафная санкция за навязывание услуг предусматривает от двух до четырех тысяч рублей для должностных лиц. Организации же заплатят от 20 до 40 тысяч рублей.
Законопроект федерального уровня предусматривает увеличение штрафов для навязчивых продавцов. Так, от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц. От 300 тысяч рублей и до миллиона могут заплатить юридические лица.