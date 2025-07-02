Le Parisien: Макрон позвонил Путину из-за Ирана

В Кремле заявили, что телефонный разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона состоялся по инициативе Парижа и был весьма содержательным. По данным Le Parisien, Макрон позвонил российскому лидеру в первую очередь из-за Ирана, однако они также обсудили ситуацию на Украине. Газета уточнила, что оба президента выражали интерес к возобновлению диалога, а сама беседа продолжалась более двух часов, что «очень долго по дипломатическим меркам». Как оценивают разговор Путина и Макрона и что о нем говорят в РФ — в материале «Газеты.Ru».