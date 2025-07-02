Bloomberg: Израиль призвал Китай обуздать военные и ядерные амбиции Ирана

«Китай — единственная страна, способная повлиять на Иран. Иран рухнет, если Китай не будет покупать его нефть», — заявила во вторник Равит Баер, генеральный консул Израиля в Шанхае.
Согласно статье, Китай закупает около 90% иранской нефти, экспортируемой в объеме примерно 1,7 млн баррелей в день. Кроме того, в 2021 году Пекин и Тегеран подписали соглашение о стратегическом партнерстве, предусматривающее потенциальные китайские инвестиции в Иран в течение 25 лет на сумму 400 млрд долларов.
Как утверждает Баер, большая часть средств, которые Иран получает от продажи нефти, идет на «его злонамеренную деятельность в регионе». Мао Нин, директор департамента информации и печати МИД КНР, уклонилась от ответа на вопрос о потенциальном влиянии Китая на Иран, подчеркнув, что иранская ядерная проблема «должна быть решена политическими и дипломатическими средствами».
Хотя в последние годы Тегеран укрепил связи с Пекином и Москвой, он всегда выступал против перспективы иностранного вмешательства в ключевые политические решения. Китай, со своей стороны, тоже предпочитает сосредоточиться на экономических связях с Ираном, отмечает издание.