Bloomberg: Израиль призвал Китай обуздать военные и ядерные амбиции Ирана

Согласно статье, Китай закупает около 90% иранской нефти, экспортируемой в объеме примерно 1,7 млн баррелей в день. Кроме того, в 2021 году Пекин и Тегеран подписали соглашение о стратегическом партнерстве, предусматривающее потенциальные китайские инвестиции в Иран в течение 25 лет на сумму 400 млрд долларов.