В Иркутской области 11 участников СВО подали документы на предварительное голосование

В Иркутской области завершился этап подачи документов на предварительное голосование партии «Единая Россия», которое пройдет с 6 по 8 июля. В числе заявившихся — 11 участников специальной военной операции. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ИРО ВПП «Единая Россия».
Голосование определит кандидатов на 18 муниципальных кампаний во вновь образованных округах. Среди них — выборы мэров и депутатов дум Балаганского, Жигаловского, Заларинского, Качугского, Киренского, Нижнеилимского, Нукутского и Тайшетского муниципальных округов. Также состоится отбор кандидатов в депутаты думы Иркутского муниципального округа и мэры Мамско-Чуйского района.
Ранее, в мае, состоялось предварительное голосование по остальным 52 муниципальным избирательным кампаниям, назначенным на единый день голосования — 14 сентября 2025 года. Победителями также стали 11 участников специальной военной операции.
По словам руководителя исполкома реготделения партии Дмитрия Брянского, всего подано 328 заявлений. Наибольшая конкуренция отмечена в Иркутском муниципальном округе — 79 заявлений на 26 мандатов. В Нижнеилимском муниципальном округе — 43 заявления на 19 выборных позиций в местной думе, в Тайшетском муниципальном округе — 46 на 21 мандат.
«По всем избирательным округам соблюдается принцип конкурентности. В отношении участников СВО действует правило: к их результату на предварительном голосовании плюсуется еще 25% от числа проголосовавших за них. Но, как показало ЭПГ в мае, избиратели и без этого активно поддерживают ребят», — отметил Брянский.
Депутат Госдумы Александр Якубовский добавил, что Центральный исполнительный комитет и Генсовет партии уделяют особое внимание выборам в Иркутской области.
«Сейчас регион выступает драйвером ещё ряда внутрипартийных процессов, связанных с партийной дисциплиной в вопросах выдвижением кандидатов на выборы», — подчеркнул он.