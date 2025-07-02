Россия выступила за возвращение союзнических отношений с Азербайджаном

Отношения Азербайджана и России обострились после задержания в Екатеринбурге азербайджанцев, обвиняемых в совершении преступлений в составе этнической группировки. Двое из задержанных погибли, а причиной их смерти Баку назвал многочисленные травмы и повреждения. Вслед за этим правоохранительные органы республики возбудили уголовное дело в отношении журналистов агентства «Sputnik-Азербайджан», а затем задержали российских граждан, обвиняемых в транзите наркотиков.