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Россия выступила за возвращение союзнических отношений с Азербайджаном

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает Баку предпринять меры для возвращения отношений стран к уровню стратегического союзничества. По ее словам, все проблемные вопросы между государствами можно решить дипломатическим путем.

Источник: РИА "Новости"

«Мы рассчитываем, что желающие испортить двусторонние отношения воздержатся от дальнейших провокационных шагов. Этих шагов уже было немало. Нужно отметить, что эти шаги наносят серьезный ущерб межгосударственным отношениям», — сказала дипломат на брифинге.

Мария Захарова также предупредила, что российским гражданам, которые планируют поездки в Азербайджан, «нужно тщательно учитывать текущую обстановку».

Отношения Азербайджана и России обострились после задержания в Екатеринбурге азербайджанцев, обвиняемых в совершении преступлений в составе этнической группировки. Двое из задержанных погибли, а причиной их смерти Баку назвал многочисленные травмы и повреждения. Вслед за этим правоохранительные органы республики возбудили уголовное дело в отношении журналистов агентства «Sputnik-Азербайджан», а затем задержали российских граждан, обвиняемых в транзите наркотиков.

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