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Россия уведомит Швецию о денонсации соглашения о ядерных установках

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Россия в ближайшее время направит шведской стороне уведомление о денонсации соглашения о ядерных установках, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Слепо следуя в русле линии на безоглядную конфронтацию с Россией, Стокгольм оправдывает совершаемые киевским режимом террористические акты против объектов российской атомной энергетики. В ближайшее время и в строгом соответствии с положениями, указанными в соглашении, шведской стороне будет направлено уведомление о его денонсации», — сказала она в ходе брифинга.

В конце июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсировании соглашения со Швецией об обмене информацией о ядерных установках и об оперативном оповещении о ядерной аварии.

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