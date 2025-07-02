Россия уведомит Швецию о денонсации соглашения о ядерных установках

«Слепо следуя в русле линии на безоглядную конфронтацию с Россией, Стокгольм оправдывает совершаемые киевским режимом террористические акты против объектов российской атомной энергетики. В ближайшее время и в строгом соответствии с положениями, указанными в соглашении, шведской стороне будет направлено уведомление о его денонсации», — сказала она в ходе брифинга.