Захарова: Гутерриш вышел за пределы полномочий, предложив ограничить право вето

«Вынуждены констатировать, что господин Гутерриш в очередной раз, так сказать, вышел, наверное, правильнее бы сказать было из себя, но будем придерживаться этики, скажем за пределы своих полномочий и выступил с, мягко говоря, неоднозначными политическими заявлениями, учитывая, что эта сфера определена уставом ООН, — сказала дипломат. — А он свои полномочия превысил и сделал какие-то заявления, которые у многих вызвали просто оторопь».
Захарова напомнила, что проблематика реформы Совета Безопасности не относится к компетенции Секретариата ООН. «Она рассматривается в рамках профильных межправительственных переговоров, которые остаются безальтернативной площадкой для поиска общих знаменателей по этой тематике, — продолжила дипломат. — Что касается конкретно права вето, то мы рассматриваем его как уникальный механизм, который не позволяет западным членам Совбеза слепо продавливать выгодные им решения с опорой на свое условное численное преимущество».
«Мы убеждены, что критиковать следует не само право вето, не сам институт права вето, а линию коллективного Запада, не желающего искать компромиссы и до сих пор пребывающего в плену иллюзии собственного, как они говорят, доминирования и исключительности, — указала Захарова. — Вдобавок, дискуссии о вето не должны задвигать на второй план ключевую проблему — добросовестное соблюдение уже принятых резолюций Совета Безопасности ООН, которые по уставу организации носят, еще раз напомню, обязательный характер. А вот с этим имеются серьезные проблемы».
В СБ ООН входят 10 непостоянных членов, каждый год в рамках ротации меняются по пять государств. В отличие от «пятерки» постоянных членов (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция), они не обладают правом вето.
Ранее Гутерриш заявлял, что большинство стран ООН признают необходимость реформы этого органа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь отмечал, что СБ ООН следует расширять не за счет западных стран, а за счет государств Азии, Африки и Латинской Америки. По его словам, отказ от права вето в ООН нереален, так как иначе организация станет бесполезной.