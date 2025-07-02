Захарова: Гутерриш вышел за пределы полномочий, предложив ограничить право вето

«Мы убеждены, что критиковать следует не само право вето, не сам институт права вето, а линию коллективного Запада, не желающего искать компромиссы и до сих пор пребывающего в плену иллюзии собственного, как они говорят, доминирования и исключительности, — указала Захарова. — Вдобавок, дискуссии о вето не должны задвигать на второй план ключевую проблему — добросовестное соблюдение уже принятых резолюций Совета Безопасности ООН, которые по уставу организации носят, еще раз напомню, обязательный характер. А вот с этим имеются серьезные проблемы».