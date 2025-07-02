В Азербайджане прошла церемония официальной встречи Шавката Мирзиёева

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В резиденции «Загульба» прошла торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, прибывшего с государственным визитом в Азербайджан. Об этом сообщает пресс-служба главы РУз.