В Азербайджане прошла церемония официальной встречи Шавката Мирзиёева

На площади перед резиденцией вывесили государственные флаги двух стран и выстроили почетный караул.
Высокого гостя тепло встретил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Прозвучали государственные гимны. Под звуки военного оркестра почетный караул прошел маршем перед главами государств.
После совместного фотографирования началась встреча лидеров Узбекистана и Азербайджана в узком формате.
Глава Узбекистана по приглашению азербайджанского коллеги 2 — 4 июля находится в этой стране с государственным визитом.