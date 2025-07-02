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В Азербайджане прошла церемония официальной встречи Шавката Мирзиёева

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В резиденции «Загульба» прошла торжественная церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, прибывшего с государственным визитом в Азербайджан. Об этом сообщает пресс-служба главы РУз.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

На площади перед резиденцией вывесили государственные флаги двух стран и выстроили почетный караул.

Высокого гостя тепло встретил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Прозвучали государственные гимны. Под звуки военного оркестра почетный караул прошел маршем перед главами государств.

говорится в сообщении

После совместного фотографирования началась встреча лидеров Узбекистана и Азербайджана в узком формате.

Глава Узбекистана по приглашению азербайджанского коллеги 2 — 4 июля находится в этой стране с государственным визитом.