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CNA: о чем сигнализирует отсутствие Си Цзиньпина на саммите БРИКС

Вместо Си Цзиньпина на ежегодный саммит БРИКС, который стартует в Бразилии 6 июля, отправится премьер-министр Ли Цян. Что означает первая неявка Си на саммит, рассказывают эксперты.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

С тех пор как в конце 2012 года Си Цзиньпин стал председателем КНР, он до сих пор в обязательном порядке посещал все саммиты БРИКС.

Поэтому, по мнению экспертов, его неявка на бразильскую встречу в верхах будет ощущаться «болезненно» и поднимет вопросы о дипломатических приоритетах Китая.

Кроме того, это может снизить способность Пекина продвигать свою повестку, пишет Channel News Asia. «Учитывая значимость Китая для БРИКС, отказ Си приехать негативно скажется на саммите. В этом нет сомнений», — полагает Оливер Стенкель, профессор международных отношений Фонда Жетулиу Варгаса в Сан-Паулу.

Наблюдатели считают, что вероятной причиной отсутствия Си на саммите является внутреннее давление — будь то неопределенность по поводу напряженных торговых переговоров с США, внутреннее вялое потребление, затяжной кризис на рынке недвижимости Китая или продолжающееся планирование следующего этапа развития страны.

Отсутствие Си на саммите свидетельствует о более насущных для него внутренних задачах и о том, что предстоящий саммит БРИКС не приведет к крупному прорыву для КНР.

Чонг Джа Ян
доцент кафедры политологии Национального университета Сингапура

Также аналитики предполагают, что на решение Си остаться дома могли повлиять постоянные рабочие встречи в сочетании с логистическими требованиями, связанными с поездкой продолжительностью более суток.

Однако они отмечают, что решение Си не является согласованной попыткой Китая понизить статус БРИКС.

Издание напоминает, что Китай является экономическим центром БРИКС, на долю которого приходится около 60% общего номинального валового внутреннего продукта группы. Пекин также выступает крупнейшим торговым партнером для большинства членов группы.

Как это ни парадоксально, но отсутствие Си может свидетельствовать об обратном — о том, что Китай считает БРИКС стабильным блоком, движущимся в направлении, которым он уже уверенно руководит.

Габриэль Хьюланд
научный сотрудник Школы международных исследований Ноттингемского университета в Нинбо

Кроме того, саммит в Бразилии пропустит российский лидер Владимир Путин, предположительно, из-за ордера МУС. Вместо него Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, а Путин присоединится ко встрече по видеосвязи. Китай в официальном заявлении от 2 июля не уточнил, последует ли Си примеру Путина и будет ли участвовать в саммите виртуально.

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