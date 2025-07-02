CNA: о чем сигнализирует отсутствие Си Цзиньпина на саммите БРИКС

С тех пор как в конце 2012 года Си Цзиньпин стал председателем КНР, он до сих пор в обязательном порядке посещал все саммиты БРИКС.
Кроме того, это может снизить способность Пекина продвигать свою повестку, пишет Channel News Asia. «Учитывая значимость Китая для БРИКС, отказ Си приехать негативно скажется на саммите. В этом нет сомнений», — полагает Оливер Стенкель, профессор международных отношений Фонда Жетулиу Варгаса в Сан-Паулу.
Наблюдатели считают, что вероятной причиной отсутствия Си на саммите является внутреннее давление — будь то неопределенность по поводу напряженных торговых переговоров с США, внутреннее вялое потребление, затяжной кризис на рынке недвижимости Китая или продолжающееся планирование следующего этапа развития страны.
Отсутствие Си на саммите свидетельствует о более насущных для него внутренних задачах и о том, что предстоящий саммит БРИКС не приведет к крупному прорыву для КНР.
Также аналитики предполагают, что на решение Си остаться дома могли повлиять постоянные рабочие встречи в сочетании с логистическими требованиями, связанными с поездкой продолжительностью более суток.
Издание напоминает, что Китай является экономическим центром БРИКС, на долю которого приходится около 60% общего номинального валового внутреннего продукта группы. Пекин также выступает крупнейшим торговым партнером для большинства членов группы.
Как это ни парадоксально, но отсутствие Си может свидетельствовать об обратном — о том, что Китай считает БРИКС стабильным блоком, движущимся в направлении, которым он уже уверенно руководит.
Кроме того, саммит в Бразилии пропустит российский лидер Владимир Путин, предположительно, из-за ордера МУС. Вместо него Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, а Путин присоединится ко встрече по видеосвязи. Китай в официальном заявлении от 2 июля не уточнил, последует ли Си примеру Путина и будет ли участвовать в саммите виртуально.