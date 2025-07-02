CNA: о чем сигнализирует отсутствие Си Цзиньпина на саммите БРИКС

Кроме того, саммит в Бразилии пропустит российский лидер Владимир Путин, предположительно, из-за ордера МУС. Вместо него Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, а Путин присоединится ко встрече по видеосвязи. Китай в официальном заявлении от 2 июля не уточнил, последует ли Си примеру Путина и будет ли участвовать в саммите виртуально.