Макрон сообщил Зеленскому о неизменности позиций Москвы

«Разговор был очень неожиданным, так как отношения между странами были сложные, мягко говоря. Мы помним, что Макрон был человеком компромиссов, пытался и с Россией найти какой-то общий язык, но три года назад ситуация кардинально поменялась, и он стал одним из главных критиков. На этом фоне удивительно, что такой разговор состоялся и продолжался порядка двух часов», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин.