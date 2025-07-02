Россия проследит за ситуацией с русскоязычными школами в Азербайджане

«Мы видели сообщения на некоторых медиаресурсах о том, что якобы в Азербайджане планируется закрытие русскоязычных школ, через какое-то время, учитывая огромное количество вопросов, которые тут же появились, министерство образования Азербайджана опровергло эту информацию. Мы внимательно следим за ситуацией, поддерживаем на этот счёт контакты с азербайджанской стороной», — сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости.