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Россия проследит за ситуацией с русскоязычными школами в Азербайджане

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Россия внимательно следит за ситуацией с якобы закрытием русскоязычных школ в Азербайджане и находится в контакте с Баку для координации действий, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Мы видели сообщения на некоторых медиаресурсах о том, что якобы в Азербайджане планируется закрытие русскоязычных школ, через какое-то время, учитывая огромное количество вопросов, которые тут же появились, министерство образования Азербайджана опровергло эту информацию. Мы внимательно следим за ситуацией, поддерживаем на этот счёт контакты с азербайджанской стороной», — сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости.

Захарова добавила, что опровержение было сделано крайне своевременно со стороны Баку, потому что речь в данном случае идёт не просто «о политологическом или философском явлении — это конкретные судьбы конкретных людей».

«Мы будем и дальше координировать наши действия с коллегами по минимизации ущерба от подобных фейков и вбросов», — заключила дипломат.

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