Захарова предложила переименовать ЕС в «Европейский блок»

По словам Захаровой, обозначенная в заключениях Евросовета «готовность фактической работы на укрепление потенциала НАТО вообще свидетельствует о том, что Европейский Союз окончательно превращается в несамостоятельную структуру, которая обслуживает интересы отдельных политических кругов и военно-промышленных корпораций». «Где здесь уже экономика? Где здесь гуманитарная сфера? Где здесь вообще слово “союз”, если они обслуживают блок? Им уже надо переходить с аббревиатуры ЕС на аббревиатуру ЕБ, потому что они теперь не Европейский Союз в большей степени, а “Европейский блок — натовцы”. Именно так они себе сами все и сформулировали», — отметила она.