Глава азербайджанской диаспоры в Петербурге Вагиф Мамишев: Там без нас разберутся

«В нашем Петербурге и вообще на Северо-Западе все спокойно, тихо. Мы говорили с губернатором (Александром Бегловым — “Ъ-СПб”). Это дела межгосударственные. Там без нас разберутся. Каждый занимается своими делами. У преступников нет национальности. Я думаю, что в скором времени все закончится — и все, как и было, будет спокойно. Придаваться паники не нужно», — подчеркнул руководитель АНКА.