Паслер назвал срок начала строительства экотехнопарка «Верхнепышминский»

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер на совещании под руководством заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Патрушева, посвященном организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами, заявил о планах начать строительство экотехнопарка «Верхнепышминский» в 2026 году. По словам руководителя региона, в области уже функционируют два крупных объекта для сортировки отходов: мусоросортировочный комплекс и компостирующий комплекс в Краснотурьинске, а также мусоросортировочный комплекс и полигон в Нижнем Тагиле. Их общая производительность составляет 320 тысяч тонн в год.
В следующем году планируется приступить к возведению еще одного значимого объекта — экотехнопарка «Верхнепышминский». Он будет включать в себя мусоросортировочный комплекс, площадку для компостирования и полигон, что позволит обеспечить экологически безопасное обращение с отходами.
Денис Паслер также доложил Дмитрию Патрушеву о расторжении концессионного соглашения на строительство мусорного полигона в районе Сысерти.
«Эта концессия заключалась в других экономических реалиях. Четыре года, по сути, она никак не двигалась и не развивалась, не реализовывалась по ряду причин. Тем не менее вопрос строительства комплекса по обращению с ТКО для Екатеринбургской агломерации является актуальным. Площадка должна соответствовать всем технологическим и природоохранным требованиям и, конечно же, будет учитывать мнение жителей», — подчеркнул Денис Паслер.
Стоит отметить, что в Свердловской области на данный момент действуют семь комплексов по сортировке мусора, которые обрабатывают чуть более 40% бытовых отходов. Все они оснащены автоматизированной системой сортировки, дополненной ручной доработкой, что позволяет извлекать максимальное количество отходов, пригодных для вторичной переработки. Важно отметить, что все модернизируемые и вновь создаваемые комплексы по сортировке мусора в регионе соответствуют экологическим нормам и требованиям безопасности.
Дмитрий Патрушев напомнил, что согласно поручению президента России Владимира Путина, к 2030 году сортировка твердых коммунальных отходов должна достичь 100%, а захоронение на полигонах сократиться до 50%, при этом четверть отходов должна быть вовлечена во вторичный оборот. По его словам, идёт последовательное движение к выполнению задач, поставленных Владимиром Путиным, по формированию экономики замкнутого цикла. За последние месяцы в различных регионах России были введены в эксплуатацию шесть объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Их суммарная мощность составляет полмиллиона тонн по обработке и 170 тысяч тонн по утилизации ТКО.
Патрушев также обратил внимание на необходимость сохранения опережающих темпов достижения целевых показателей. Кроме того, важно наращивать масштабы строительства инфраструктуры.