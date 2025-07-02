Паслер назвал срок начала строительства экотехнопарка «Верхнепышминский»

Дмитрий Патрушев напомнил, что согласно поручению президента России Владимира Путина, к 2030 году сортировка твердых коммунальных отходов должна достичь 100%, а захоронение на полигонах сократиться до 50%, при этом четверть отходов должна быть вовлечена во вторичный оборот. По его словам, идёт последовательное движение к выполнению задач, поставленных Владимиром Путиным, по формированию экономики замкнутого цикла. За последние месяцы в различных регионах России были введены в эксплуатацию шесть объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Их суммарная мощность составляет полмиллиона тонн по обработке и 170 тысяч тонн по утилизации ТКО.