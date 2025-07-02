В Самарской области у главы правительства появился шестой заместитель Зубко

В самарском регионе появился новый заместитель председателя правительства. Им стал Никита Зубко.
Зубко закончил Самарский университет в 2007 году. Он начал и успешно продолжал карьеру в Самаре, после чего отправился в Рязанскую область. Там Никита Зубко стал первым зампрокурора региона.
Глава губернии Вячеслав Федорищев 16 июня представил Зубко в качестве своего помощника по коммуникации с правоохранителями. А уже 2 июля он был переведен на должность заместителя.
Пока неизвестно, за что именно будет отвечать Зубко. Он стал шестым замом Федорищева.
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