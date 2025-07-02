Эксперт раскрыл последствия приостановки военной помощи ВСУ

О «заморозке» поставок вооружения Киеву от Пентагона предупредила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Она уточнила, что временно Украине не будут передавать ракеты для зенитно-ракетного комплекса Patriot, снаряды для артиллерийских орудий калибром 155-мм, снаряды для систем залпового огня HIMARS. Также Белый дом поставил на паузу отправку авиационных ракет Hellfire и боеприпасов для ПЗРК Stinger, несмотря на то, что соглашение об их поставках было достигнуто Киевом с администрацией экс-президента США Джо Байдена, пишет «Инфо 24».
Александр Перенджиев считает, что остановка снабжения из США осложнит положение Украины, но не сразу и несущественно ухудшит положение украинской армии, так как ВСУ имеют запасы оружия и снарядов, а европейские союзники продолжают снабжение вооружением.
Эксперт уточнил, что в случае, если пауза в поставках американской военной поддержки затянется, то ВСУ почувствуют недостаток боеприпасов в начале осени, однако рассчитывать на то, что украинская сторона не сможет противостоять ВС РФ, не стоит. Перенджиев предположил, что Вашингтон к сентябрю может вернуться к военной помощи Киеву, если ВСУ будут испытывать дефицит снарядов.
«Вполне вероятно, что к тому моменту США возобновят поставки, чтобы не допустить поражения Киева, который является их главным прокси-инструментом в противостоянии с Москвой», — сказал эксперт.
25 июня глава командования Объединенными силами НАТО в Европе и Европейского командования ВС США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич выразил уверенность в том, что Киев способен «одержать победу» в противостоянии с Кремлем. Он подчеркнул, что для этого необходимо увеличить военную поддержку украинской стороны, а для этого нарастить производство оружия и снарядов.