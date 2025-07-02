Эксперт раскрыл последствия приостановки военной помощи ВСУ

О «заморозке» поставок вооружения Киеву от Пентагона предупредила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Она уточнила, что временно Украине не будут передавать ракеты для зенитно-ракетного комплекса Patriot, снаряды для артиллерийских орудий калибром 155-мм, снаряды для систем залпового огня HIMARS. Также Белый дом поставил на паузу отправку авиационных ракет Hellfire и боеприпасов для ПЗРК Stinger, несмотря на то, что соглашение об их поставках было достигнуто Киевом с администрацией экс-президента США Джо Байдена, пишет «Инфо 24».