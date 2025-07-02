Екатеринбург посетят главы Татарстана и Башкирии

«Минниханов подтвердил свое участие в Сабантуе. Он приезжает на “Иннопром”, но думаю, что он с удовольствием поучаствует и в праздничном мероприятии», — приводит ЕАН слова Сафиуллиной.
Она добавила, что в делегацию Татарстана вошли три вице-премьера и представители крупных предприятий. Кроме того, в столицу Урала на «Иннопром» приедет и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.
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