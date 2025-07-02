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Власти Молдовы разрушают агросектор: Ассоциация «Сила фермеров» предупреждает о намерении организовать протесты по всей стране

Фермеры угрожают массовыми протестами в случае ликвидации Агентства по развитию и модернизации сельского хозяйства.

Источник: Комсомольская правда

Ассоциация «Сила фермеров» заявила о готовности организовать масштабные акции протеста, если парламент окончательно примет законопроект о ликвидации ADMA. Представители ассоциации подчёркивают, что проект предусматривает не только ликвидацию ADMA, но и реорганизацию Организации развития предпринимательства, Агентства инвестиций, Национального офиса по виноградарству и виноделию, а также других государственных учреждений, сообщает IPN.

По мнению фермеров, законопроект предусматривает превращение ADMA в коммерческую микрофинансовую организацию. Это лишит их доступа к единственной государственной программе финансирования, доступной малым и средним фермерам, которые не могут получить банковские кредиты. «Под предлогом приведения законодательства в соответствие с нормами ЕС осуществляется уничтожение сельского хозяйства, хотя европейское законодательство допускает существование подобных агентств», — отмечают представители «Силы фермеров».

Ассоциация подчёркивает, что ADMA играет ключевую роль в поддержке аграрного сектора, предоставляя выгодные условия финансирования, стимулируя цифровизацию и инновации, а также помогая сохранять сельскохозяйственную деятельность в кризисные периоды.

«Если закон не будет изменён для сохранения деятельности ADMA, малые и средние аграрные предприятия будут демонстративно уничтожены в рамках плана этого некомпетентного правительства», — заявляют фермеры.

Законопроект, уже одобренный в первом чтении, сегодня будет рассмотрен профильным парламентским комитетом. «Если парламент примет решение о ликвидации ADMA, Ассоциация “Сила фермеров” оставляет за собой право на проведение массовых протестов по всей стране», — добавляют представители ассоциации.

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