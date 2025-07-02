Посол Беларуси: Минск и Ташкент обсуждают подготовку визита на высшем уровне

По словам главы дипмиссии, в ходе визита обсуждались как экономические, так и политические вопросы. Также рассматривалась возможность расширения логистического сотрудничества и привлечения новых узбекских товаров на белорусский рынок.
Визиты на высшем уровне всегда становятся катализатором развития сотрудничества. Они ставят новые амбициозные цели и определяют направления взаимодействия.
Кроме того, он сообщил, что страны разрабатывают новую дорожную карту экономического сотрудничества на 2026 — 2030 годы.
По словам Огородникова, в последние годы товарооборот между Беларусью и Узбекистаном демонстрирует устойчивый рост и к 2030 году может достичь $1 млрд. Ведущими направлениями белорусского экспорта остаются продукция глубокой переработки, сельхозтехника и молочная продукция. Узбекистан, в свою очередь, поставляет в Беларусь в основном овощи, фрукты и металлургическую продукцию.
Мы видим точки роста и понимаем, как формируется структура взаимной торговли. Сейчас вместе с узбекскими коллегами ведем работу над новым стратегическим документом. Думаю, к 2030 году мы будем уже очень близки к этой цели — $1 млрд товарооборота.
Александр Огородников подчеркнул, что Беларусь заинтересована в развитии международного транспортного коридора «Север-Юг» и рассматривает Узбекистан как важное звено этого маршрута.
По его словам, логистика остается одним из ключевых факторов белорусского экспорта, особенно в условиях ограниченного доступа к европейским портам. Беларусь выстраивает новые маршруты поставок через Мурманск, Санкт-Петербург и иные северные направления.
Республика Беларусь — одна из немногих стран без выхода к морю. Поэтому успех наших поставок напрямую зависит от скорости доставки и стоимости логистики.
Он отметил, что коридор «Север-Юг» позволяет выстраивать торговлю не только с Россией, но и с партнерами в Центральной и Южной Азии — через Казахстан, Узбекистан, Афганистан и Пакистан. Особое внимание уделяют снижению бюрократических барьеров и созданию безразрешительной системы перевозок.
Сегодня мы выступаем за то, чтобы бизнес сам выстраивал логистику, без излишних ограничений. В Узбекистане мы также обсуждали, как обеспечить выход на маршрут с минимальными препятствиями.
Посол добавил, что параллельно идет работа и по железнодорожным маршрутам, включая участие в проектах с РЖД и БелЖД, а сам коридор рассматривается как часть современного Шелкового пути.
Также Посол Беларуси в РУз рассказал о культурной составляющей двустороннего взаимодействия.
Он сообщил, что в Узбекистане пройдут Дни культуры Беларуси.
Мероприятия запланированы на сентябрь-октябрь текущего года. Ожидается насыщенная культурная программа с участием белорусских коллективов и артистов.
Считаю одним из ключевых событий гастроли нашего Большого театра оперы и балета. Однако, ни в коем случае не хочу умалять значение других направлений и артистов, которые также примут участие. Мы надеемся, что сопроводительная программа будет интересна самой разной аудитории — как молодой, так и более зрелой.
Он добавил, что мероприятия пройдут в Ташкенте и Самарканде.
Кроме того, глава дипмиссии напомнил, что в первой декаде июля в Витебске стартует международный фестиваль искусств «Славянский базар». Беларусь ожидает выступления артистов из Узбекистана.
Я не сомневаюсь, что представители Узбекистана с блеском выступят на этом мероприятии. И, возможно, в будущем Узбекистан мог бы провести свой национальный день на «Славянском базаре». У ваших исполнителей есть все, чтобы по-настоящему поработать со зрителем целый день.