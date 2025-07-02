Посол Беларуси: Минск и Ташкент обсуждают подготовку визита на высшем уровне

Считаю одним из ключевых событий гастроли нашего Большого театра оперы и балета. Однако, ни в коем случае не хочу умалять значение других направлений и артистов, которые также примут участие. Мы надеемся, что сопроводительная программа будет интересна самой разной аудитории — как молодой, так и более зрелой.