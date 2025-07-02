Андрей Бочаров принял участие в совещании с Дмитрием Патрушевым

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев отметил, что согласно указу Президента к 2030 году сортировка отходов должна достигнуть 100%, а объем захоронения на полигонах — снизиться до 50%. При этом не менее четверти отходов должно возвращаться в повторный оборот. Патрушев подчеркнул важность сохранения опережающей динамики и расширения строительства необходимой инфраструктуры.