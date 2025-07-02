Андрей Бочаров принял участие в совещании с Дмитрием Патрушевым

В ходе совещания были рассмотрены предварительные итоги работы за первое полугодие 2025 года, включая ввод в эксплуатацию объектов по обращению с ТКО, развитие инфраструктуры для переработки, обновление специализированной техники и обустройство контейнерных площадок.
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев отметил, что согласно указу Президента к 2030 году сортировка отходов должна достигнуть 100%, а объем захоронения на полигонах — снизиться до 50%. При этом не менее четверти отходов должно возвращаться в повторный оборот. Патрушев подчеркнул важность сохранения опережающей динамики и расширения строительства необходимой инфраструктуры.
Напомним, в Волгоградской области продолжается системная реализация национального проекта «Экологическое благополучие». По итогам 2024 года регион достиг целевых показателей по обработке и утилизации ТКО. В области работают 3 мусоросортировочных комплекса и 5 полигонов, а в ближайшие годы планируется создание дополнительных объектов, что позволит обеспечить 100%-ную сортировку отходов и почти вдвое сократить объемы захоронения. Продолжается выполнение мероприятий регионального проекта «Экономика замкнутого цикла».