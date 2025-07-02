Михаил Смирнов может уйти с поста председателя правительства Самарской области

И это не первый случай, когда Карпов оказывается в эпицентре критики. В 2020 году, будучи министром Крыма, он был отправлен в отставку за провальный ремонт дорог. Позже он работал в дорожных структурах федерального уровня, а теперь, кажется, снова не выдержал давления обстоятельств.