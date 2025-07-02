Михаил Смирнов может уйти с поста председателя правительства Самарской области

В публичную плоскость вышла информация о грядущей отставке первого вице-губернатора и председателя правительства области Михаила Смирнова, а также министра транспорта и автомобильных дорог Сергея Карпова.
Информацию об этом распространил «Коммерсантъ Волга», ссылаясь на инсайд из кулуаров «Белого дома». Имя нового главы правительства пока не называется, однако уже звучат различные версии.
«Может так случиться, что обязанности будут исполнять одновременно губернатор или кто-то из местных кадров», — осторожно предполагает источник издания.
По сведениям «МК в Самаре» ситуация носит более конкретный характер. Отставка Смирнова действительно планируется. Ему на смену уже подыскали кандидатуру из Санкт-Петербурга.
Михаил Смирнов: путь от газа до кресла во власти.
Смирнов возглавил правительство в качестве врио председателя 1 августа прошлого года, а после победы Вячеслава Федорищева на губернаторских выборах в сентябре получил официальное подтверждение своего статуса.
До этого он управлял двумя крупными дочерними структурами «Газпрома» в Самаре, а также был депутатом Губдумы от партии власти. Его работа оценивалась как стабильная, но не слишком заметная — больше по линии технической координации, чем ярких прорывов.
Теперь же его имя связывают с возможным перезапуском всей системы управления регионом. Возможно, именно это станет причиной его скорого ухода — Федорищеву нужны свежие лица и новые ритмы.
Сергей Карпов: скандальный минтранс и крымский опыт.
С Карповым ситуация более понятна. Министр транспорта попал в поле зрения губернатора после многочисленных жалоб на работу общественного транспорта.
«МК в Самаре» ранее рассказывал, что глава минтранса попал под жесткую критику прокурора Самарской области Сергея Берижицкого. В мае на «оперативке» у губернатора глава надзорного ведомства призвал правительство региона уволить министра.
И это не первый случай, когда Карпов оказывается в эпицентре критики. В 2020 году, будучи министром Крыма, он был отправлен в отставку за провальный ремонт дорог. Позже он работал в дорожных структурах федерального уровня, а теперь, кажется, снова не выдержал давления обстоятельств.
Поворот в политике региона?
Отставка таких высокопоставленных чиновников может стать сигналом масштабной кадровой перезагрузки в команде Федорищева, либо просто частью внутренней оптимизации. Так сказать, ответом на текущие вызовы.
«МК в Самаре» продолжает следить за ситуацией. Одно ясно точно — властям придется работать еще более эффективно.